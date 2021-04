Quando c’è la prossima puntata de La fuggitiva?

La fuggitiva prossima puntata quando va in onda?

Un action-thriller al femminile che lascia col fiato sospeso e, al tempo stesso, permette che ci sia una cornice di sentimenti: questo è La fuggitiva. Scritta da Salvatore Basile, Nicola Lusuardi, Alessandro Fabbri, Federico Gnesini, Carlo Carlei, per la regia di quest’ultimo, la fiction debutta su Rai 1 in prima visione assoluta lunedì 5 aprile 2021 alle 21.25. La puntata di esordio è, dunque, il giorno di Pasquetta. De La fuggitiva la prossima puntata quando va in onda su Rai 1?

La risposta a questa domanda varia a seconda del giorno in cui stai leggendo questo articolo. O meglio, la programmazione resta la stessa, ma cambia cosa intendi per “prossima puntata” in base a quante ne sono già andate in onda.

Partiamo dall’assunto che per La fuggitiva ci sono quattro serate dedicate su Rai 1. Quindi quante puntate ha La fuggitiva? Sono quattro serate per altrettante puntate. Ogni puntata è composta da due episodi, per una durata complessiva di cento minuti a serata. Di conseguenza il numero di episodi per La fuggitiva è otto.

La fuggitiva a quando le prossime puntate su Rai 1?

In modo da chiarire qualsiasi dubbio, ti riportiamo la programmazione de La fuggitiva con le prossime puntate.

Prima puntata – lunedì 5 aprile 2021

– lunedì 5 aprile 2021 Seconda puntata – lunedì 12 aprile 2021

– lunedì 12 aprile 2021 Terza puntata – lunedì 19 aprile 2021

– lunedì 19 aprile 2021 Quarta puntata – lunedì 26 aprile 2021

ATTENZIONE: la programmazione de La fuggitiva su Rai 1 è soggetta a variazioni.

Nel caso tu non riesca a seguire la programmazione in tv o preferisca guardare la fiction in streaming, sappi che è disponibile su RaiPlay. Grazie alla piattaforma targata Rai puoi guardare gli episodi non solo in diretta, ma anche in streaming on demand quando vuoi. RaiPlay è una piattaforma legale e del tutto gratuita. Ti basta visitare il sito ufficiale oppure scaricare l’app (iOS o Android). Sono sufficienti dati anagrafici di base o l’accesso tramite profilo social per accedere al servizio gratuitamente.