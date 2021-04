pomeriggio-5:-daniela-martani-accusata-dai-vegani

A Pomeriggio Cinque, ospite di Barbara d’Urso, Cristiana Lauro scrittrice esperta di vino e di cibo si è scagliata contro l’essere vegana di Daniela Martani, accusandola di attirare antipatie su tutta la categoria di chi ha scelto di non mangiare carne. E in studio i suoi ospiti divide…

Un altra dura accusa contro Daniela Martani, L’ennesima. Questa volta a puntare dritto il dito contro l’ex hostess pasionaria di Alitalia, concorrente dell’Isola dei famosi appena eliminata è l’enogastronoia Cristiana Lauro.

In una lunga intervista, la Lauro, pur non essendo vegana, difende la causa “Veg” senza mezzi termini. Secondo l’esperta, infatti, lo sbandierare continuo di essere vegana di Daniela Martani, non farebbe altro che causare un crollo di immagine della categoria cui appartiene. Una convinzione espressa anche a Pomeriggio Cinque, ospite di Barbara d’Urso. Secondo l’esperta con il suo comportamento sarebbe controproducente. Pensiero condiviso anche da Vladimir Luxuria:

Leggi anche: Daniela Martani furiosa “cacciata” da Radio Kiss Kiss

“Daniela Martani non rappresenta tutti i vegani. C’è chi è più tollerante verso chi mangia carne e chi no. Di sicuro non si può pensare che lei rappresenti tutti la categoria dei vegani”

Secondo l’ospite di Barbara d’Urso, “la Martani rompe le scatole, genere disagio con il suo comportamento intollerante”. Ancora una volta è Vladimir Luxuria ad accendere il dibattito in studio:

“Se Daniela avesse avuto un carattere più accomodante, un comportamento meno rompiscatole sono sicura che gli altri naufraghi avrebbero deciso di destinare parte della loro razione di riso a Daniele. Lei si pone male, sempre con la voglia di scontrarsi…”

Pienamente d’accordo Amedeo Goria: “La Martani è antipatica e così non si aiuta”. Infatti non è la prima volta che la Martani viene criticata per le sue posizioni estremiste. Anche durante la sua permanenza nel reality di Canale 5, è stata più volte bersaglio delle critiche dei suoi colleghi naufraghi, esasperati dal suo atteggiamento. Critiche che l’hanno portata a sentirsi per questo discriminata.

Ma Cristiana Lauro, con fermezza, afferma di non essere contro i vegani, anzi, la sua posizione è quella di appoggiare e difendere la causa vegana. E le sue critiche però vengono mosse anche nei confronti degli opinionisti del programma Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, che a suo dire avrebbero lanciato battute poco felici e rispettose verso la Martani. Chissà come reagirà l’ex naufraga, adesso che è uscita dal reality.

Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, chi è Daniela Martani? Carriera e vita privata