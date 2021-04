oppo-find-x3-pro,-smartphone-modernissimo-ed-elegante

Il livello odierno degli smartphone top di gamma è assolutamente notevole, e questo è vero per quasi tutti i prodotti in circolazione. Non potrebbe essere diversamente, del resto, visto il prezzo con il quale arrivano sul mercato. La concorrenza è massima tra i telefoni Android, dove per marcare la differenza ormai si è arrivati ad una massima sofisticazione del prodotto nell’unico comparto dove in termini di risultati la differenza tra un modello e l’altro si vede, letteralmente, quello fotografico. Non è un caso, dunque, che l’impatto promozionale costruito attorno al nuovo flagship phone di Oppo, il Find X3 Pro, è in gran parte concentrato sul comparto fotografico. E Oppo ha certamente molti buoni motivi per farlo. Il principale è che il Find X 3 Pro è il primo smartphone a proporre al pubblico un doppio sensore da 50 megapixel, uno per l’ottica grandangolare, l’altro per quella ultra-grandangolare. E come se non bastasse ci sono anche un teleobiettivo da 13 MP, e una quarta fotocamera con una singolarissima funzione “microscopio” che permette ingrandimenti spettacolari fino a 60x, non particolarmente utile ma, visto che c’è, decisamente divertente. Le foto, quindi, sono di ottima qualità in ogni possibile condizione di luce, la modalità “notte” funziona egregiamente e persino in un sostanziale buio pesto si riesce a scattare qualche immagine per la quale qualcosa si “vede”. La resa è estremamente naturale, non si crea quasi mai l’effetto di foto “corrette” dal software, i colori sono molto ben bilanciati e in generale, anche se ci sono smartphone che godono di maggiore luminosità, il risultato finale è davvero eccellente.

Molto buono anche il comparto video, con la possibilità di realizzare filmati 4K a 60 fps, sfruttando sia l’hdr che la modalità professionale LOG. Lo zoom ottico non è particolarmente interessante, ci si ferma al 2X e la stabilizzazione è convincentissima. Le quattro fotocamere sono incastonate nel corpo macchina con un design curvilineo assolutamente spettacolare e futuribile. Design che ha fatto guadagnare allo smartphone il Red Dot Product Design Award 2021, proprio per le idee innovative che propone. Il device ha un aspetto piacevolmente, “spaziale” che lo rende modernissimo e elegante, soprattutto per la curva che permette al modulo fotocamera di essere concretamente “dentro” al device e non sporgente ed estraneo. Il pannello posteriore è realizzato con un singolo foglio di vetro, in un telaio sottile che ha linee estremamente sinuose.

Le dimensioni sono ampie, 163,6 x 74, con uno spessore di 8,26 millimetri, ma il design curvo e non squadrato aiuta a percepirlo come leggermente più piccolo, anche se non lo è in realtà, comodo, comunque, da portare in tasca e in mano. Il display è decisamente buono, un amoled da 6,7 pollici con una risoluzione QHD+ (1440 x 3216 pixel) che, come sottolinea la pubblicità, è in grado di visualizzare 1 miliardo di colori. Già, ma chi se ne accorge ad occhio nudo? In pochi, forse, ma di certo anche per merito del supporto nativo dell’HDR10+, del contenuti a 10 bit e di una notevolissima luminosità, lo schermo del Find X3 Pro è uno dei migliori che si possa trovare sul mercato oggi. Il sistema operativo è Android 11, personalizzato da Oppo con il ColorOS 11.2, che ha icone squadrate invece che tondeggianti, e belle possibilità di personalizzazione per chi ne ha bisogno, divise in tantissime opzioni, alcune delle quali si trovano in realtà scandagliando a fondo il sistema. Il tutto sostenuto da un processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, con 12 GB di memoria RAM e uno spazio di archiviazione non piccolo, 256 GB, ma non espandibile. La batteria è da 4500 mAh, non potentissima ma dotata du una magnifica carica veloce che in poco meno di 40 minuti lo riporta al 100% di carica. E molto positiva è anche la certificazione IP68 che ne garantisce la resistenza alla polvere ma soprattutto l’impermeabilità. Alla fine il giudizio è molto più che positivo e il nuovo flagship di Oppo merita tutta l’attenzione possibile. Anche perché – ed è un plus non da poco di questi tempi – nella confezione ci sono caricatore, auricolari e anche una cover.