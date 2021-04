Maurizio Costanzo, a proposito della lite tra Simona Ventura e Bassetti dice “Bassetti forse si è …”

Spread the love











In questo momento così difficile per tutti dove la pandemia da covid non sta permettendo a nessuno di condurre una vita normale, la tv sta accompagnando gli spettatori in questo percorso così tanto difficile mettendo a disposizione, di chi si vuole informare stando a casa, esperti, virologi e professori che spiegano sia a che punto è la pandemia, sia cosa dovremo aspettarci dai prossimi mesi che, certamente dipende, sostanzialmente, dai nostri comportamenti attuali.

La gente è, però, anche stanca di sentire, quelli che dovrebbero essere gli esperti, dire cose contrastanti tra di loro e, da un po’ di giorni, considerando che il contagio ormai si è esteso a macchia d’olio e tantissimi sono quelli che lo hanno avuto, tanti sono i personaggi famosi che stanno rendendo in tv la loro testimonianza e, fra questi, c’è stata Simona Ventura che, ospite da Bianca Berlinguer a Carta Bianca, ha raccontato la sua esperienza con il covid.

La lite tra Simona Ventura e Matteo Bassetti

A Carta bianca c’è stata una lite molto accesa tra Simona Ventura e il dottor Matteo Bassetti.

Simona Ventura intervistata da Bianca Berlinguer ha detto: “Noi sentiamo tante cose giustamente in televisione sul Covid. La verità è però che, quando tu ti ritrovi con una positività, non sai cosa fare effettivamente. Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Se fossi in te partirei con la profilassi immediatamente’. Io ho iniziato quindi subito a fare una terapia farmacologica: eparina, azitromicina, cortisone. E ho fatto bene perché dopo due giorni ho fatto una lastra e avevo un principio di polmonite che è regredito“.

A quel punto, Matteo Bassetti l’ha attaccata duramente: “Non esiste una profilassi del Covid, i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono sintomi e non sono importanti, si curano con anti-infiammatori”.

Bassetti poi ha aggiunto che il cortisone va somministrato quando c’è una “grave compromissione respiratoria” e in presenza di “un decremento della saturazione. E non vanno usati precocemente. Ogni malato è diverso dall’alto e va visitato”.

A quel punto la Ventura ha risposto: “Io mi sono interfacciata con il mio medico… Ho raccontato il mio caso, non ho dato informazioni non corrette”.

E Bassetti: “Lei fa la conduttrice, io faccio il medico. Se permette, ascolti quello che i medici le dicono, perché, se facciamo fare ai conduttori televisivi i medici, allora non va più bene. Io ho curato centinaia di persone e le posso dire che quello che hanno fatto con lei è sbagliato, è un errore”.

E Simona Ventura: “Io farò la conduttrice televisiva, ma ho il diritto di parlare della mia esperienza dato che è stata mia, professore Bassetti”. E Bassetti: “Lei si piglia una laurea e viene a fare il mio mestiere, se vuole. Come si tratta il Covid lo diciamo noi medici”. Ma la Ventura: “Non mi tappa la bocca lei. Io dico quella che è stata la mia esperienza. Ed è andata bene”.

Maurizio Costanzo interviene e dice la sua

Sulle pagine del settimanale Nuovo all’interno del quale Maurizio Costanzo ha una rubrica con cui parla ai telespettatori, una spettatrice gli ha posto questa domanda a proposito della lite tra Bassetti e la Ventura e ha detto su Matteo Bassetti: “Ha detto a Simona Ventura che non deve parlare di scienza essendo una conduttrice. Allora i virologi dovrebbero stare nei laboratori, non in televisione”.

E Maurizio Costanzo ha detto che il professor Bassetti: “L’ha trattata male ma magari se n’è già pentito”.

