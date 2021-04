Lol chi ride è fuori, attacco al programma, Matano risponde a muso duro e dice “Abbiamo … “

Spread the love











Lol chi ride è fuori sta spopolando e il successo che sta avendo è frutto della voglia che ha la gente di ridere e non pensare a nulla, anche solo per un’oretta, senza pretese e senza troppe dietrologie. Ma non per tutti è così e la voglia di fare polemica è sempre dietro l’angolo. Vediamo cosa è accaduto.

Lol chi ride è fuori, il programma è stato criticato

Lol chi ride è fuori è un programma che, pur se cominciato da poco, sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico, perché è divertente, i personaggi pubblici che lo popolano sono molto ben assortiti e simpaticissimi e i conduttori, Fedez e Mara Maionchi oltre che piacere tanto singolarmente, piacciono tanto anche insieme e la coppia funziona davvero. Si divertono, e si lasciano coinvolgere dal programma.

Il programma, che va in onda su Amazon Prime Video è stato, però, anche molto criticato perché qualcuno, sui social, ha sospettato che sia poco vero perché poco spontaneo.

Scopo del programma e, dunque di ogni vip che lo popola, è quello di far ridere l’altro ma il popolo dl web sostiene che non sia spontaneo.

La replica di Frank Matano

Frank Matano, uno dei protagonisti del programma, su Twitter ha risposto così alle critiche: “Abbiamo girato in due giorni. Giorno uno ingresso, cena, giorno dopo gara incubo di sei ore assieme. Spero di aver chiarito”.

Ma gli spettatori non sono convinti perché a loro è parso che, anche nel momento dell’incontro, quando vedendosi hanno finto stupore, in realtà sembrava sapessero molto bene chi avrebbero incontrato e il loro stupore è apparso finto.

Qualcuno ha, invece, voluto vedere solo l’aspetto bello e ha detto che, anche se fosse tutto architettato ad arte, l’importante è l’obbiettivo e cioè far ridere e questo viene sempre raggiunto. Infatti, qualche telespettatore ha detto: “se anche avessero deciso a tavolino il vincitore, è un programma che ti fa fare due risate, mica le olimpiadi.”

Il gioco è divertente e cioè, che non riesce a trattenere la risata prima viene ammonito da Fedez con un cartellino giallo e, se ride ancora, per lui è previsto il cartellino rosso e subito dopo viene eliminato.

Chi, invece, riesce a non ridere vincerà, alla fine del gioco, 100mila € che dovrà devolvere in beneficenza.

A giocare sono: Frank Matano, Michela Giraud, Pintus, Katia Follesa, Luca Ravenna, Lillo, Ciro Priello, Fru, Caterina Guzzanti ed Elio.

