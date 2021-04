Isola dei famosi: sospesa. Ecco perché

Per quale motivo l’Isola dei famosi giovedì 8 aprile 2021 non andrà in onda? Perché Mediaset ha deciso di sospendere il reality show condotto da Ilary Blasi? Il motivo è la “concorrenza” della “cugina spagnola”, Supervivientes, che partirà proprio giovedì e che avrà trai protagonisti Valeria Marini. Per evitare sovraffollamento di barche in mare la nostra Isola viene rinviata a lunedì prossimo.

L’Isola dei famosi si prende una pausa. Giovedì 8 aprile 2021 non andrà in onda, per lasciare spazio alla sua cugina spagnola. Lo ha rivelato la conduttrice Ilary Blasi durante la diretta di lunedì 5 aprile. Che cosa significa? Giovedì partirà la versione spagnola dell’isola dei famosi che andrà in onda sempre dall’Honduras.

L’Isola spagnola surclassa l’Isola italiana

Leggi anche: La prova del cuoco sospesa: Isoardi in lacrime

L’isola prescelta per i concorrenti iberici è praticamente attaccata a quella dei nostri naufraghi per cui, proprio per evitare un sovraffollamento di imbarcazioni, la produzione italiana ha preferito rinunciare alla puntata per riprendere regolarmente con il doppio appuntamento la prossima settimana.insomma, dopo la puntata di ieri l’Isola dei famosi tornerà in diretta e in prima serata su Canale 5 lunedì 12 aprile.

Giusto perché non sarà possibile eliminare due concorrenti questa settimana, la produzione a pensato bene di portarsi avanti e di eliminare due naufraghi già durante la scorsa diretta.

Valeria Marini a Supervivientes

Intanto nelle scorse settimane è trapelato il nome di un vip italiano ex concorrente del Grande Fratello Vip e anche ex naufraga dell’Isola dei famosi che sta per approdare a Supervivientes: si tratta della diva stellare Valeria Marini, una veterana in quanto a reality show, specie negli adventure games: la “Valeriona nazionale” ha infatti, come dicevamo, partecipato come guest star a ben due edizioni dell’Isola dei Famosi, la numero 6 e la numero 13, mentre in qualità di concorrente all’Isola dei Famosi 9.