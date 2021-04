Isola dei Famosi, l’annuncio spiazza i fan: “Non andrà in onda”

Il prossimo appuntamento dell’Isola dei Famosi non andrà in onda. L’annuncio è stato diramato dalla stessa produzione che ne spiega anche il motivo.

Un nuovo concorrente pronto a lasciare il reality dei naufraghi (via Screenshot)

L’appuntamento consueto del giovedì, dell’8 aprile, non andrà in onda. Ad annunciarlo, prima del comunicato scritto, è stata Ilary Blasi durante la diretta della settima puntata dell’Isola dei Famosi. Ma per quale motivo si sono chiesti in tantissimi.

A spiegarlo è stata la stessa Blasi: “L’Isola non andrà in onda giovedì prossimo perchè su Telecinco, inizia Supervivientes, il programma dei nostri cugini, e quindi per evitare elicotteri e barche abbiamo preferito non andare in onda. Ma tranquilli torniamo la prissima settimana con il doppio appuntamento”.

Tra i partecipanti di Supervivientes ci saranno due italiani. L’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi si arricchisce con il nostro tricolore. Scopriamo chi saranno i due naufraghi, nostri connazionali.

Supervivientes, due italiani tra i naufraghi

Isola dei Famosi (foto Instagram)

Valeria Marini sarà la dodicesima concorrente di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. La show girl va ad aggiungersi alla lista di star iberiche tra le quali spiccano le figure del ballerino Antonio Canales, la cantante Sylvia Pantoja e la ballerina Lara Sajen. Ma Valeria nazionale non sarà l’unica vip a rappresentare il nostro Paese.

Gli autori di Supervivientes hanno annunciato anche la presenza di Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini, che nel nostro paese ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. In Spagna è diventato una vera e propria celebrità grazie alle partecipazioni a programmi come Gran Hermano Vip e El Tiempo Del Descuento.