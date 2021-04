Harry e William, tutta la verità: Non sono mai andati d’accordo

Harry e William, i figli di Lady Diana e Carlo, non sono mai andati d’accordo. C’è qualcuno che spera che prima o poi si arrivi ad una riconciliazione ma spuntano da un libro alcuni aneddoti inediti sull’inizio dei dissapori

La Royal Family

Ci hanno sempre parlato di un’alleanza stretta tra William e Harry, ma la loro è una storia di divisione che comincia fin da piccoli: come racconta un libro appena uscito. Non è colpa di Meghan, moglie di Harry nè tantomeno delle ultime dichiarazioni dell’intervista bomba della coppia dei duchi di Sussex, i dissapori tra i due fratelli reali hanno avuto inizio già in tenera età.

In Battle of the Brothers, il libro di Robert Lacey sull’ultima faida di corte si racconta del primo Grande Litigio tra William e Harry. È il 2005. Per prepararsi a uno degli innumerevoli appuntamenti della stagione mondana universitaria – una festa a tema “Indigeni e coloni” – i principi vanno insieme in un negozio di costumi a nolo: William prende un vestito da leone ; Harry sceglie un’uniforme color sabbia.

Disgraziatamente non si accorge della svastica che impreziosisce la manica sinistra e che, paparazzata sulla prima pagina del Sun, il popolo d’Inghilterra a quel punto insorge, Scatta l’antipatia per il secondogenito, figlio di Carlo. William teme per la sua immagine di erede al trono, inizia il primo silenzio tra i fratelli reali.

I ragazzi Windsor sono stati sempre diversi: da una parte William, attento all’etichetta e cocco di nonna, Queen Elisabeth; e dall’altra Harry, il ribelle, amante degli eccessi che a differenza di suo fratello, rompe l’etichetta sposando persino una donna divorziata.

LEGGI QUI>>> Meghan e Harry e l’intervista: svelati segreti anche su Archie

Harry e William: la riconciliazione come regalo a Lady D

L’intervista ha acuito i rapporti tesi tra i membri della Royal Family ma alla pace tra i fratelli William ed Harry c’è chi ci spera ancora magari in occasione dell’inaugurazione della statua voluta in omaggio alla madre Lady Diana.

LEGGI QUI>>> Il principe William e la foto sul web che non è piaciuta al popolo

LEGGI QUI>>> Harry e Meghan: la gravidanza ed il tributo a Lady Diana

Commissionata da William e Harry nel 2017, sarà installata l’1 luglio, giorno del compleanno della defunta principessa del Galles, che quest’anno avrebbe compiuto 60 anni e di cui l’anno prossimo ricorreranno i 25 anni dalla sua scomparsa. L’opera verrà esposta a Kensington Palace, il palazzo londinese dove Lady D visse dopo il divorzio dal principe Carlo, dove i due fratelli si ritroveranno dopo oltre un anno dall’allontanamento di Harry dalla casa reale.

“La più grande speranza di riconciliazione sta nella memoria della madre. Questo è ciò che ancora oggi li unisce”, ha detto Anna Pasternak, biografa della famiglia reale. Al di là delle divergenze, Harry farà senz’altro ritorno a Londra per commemorare il ricordo di sua madre, a cui era molto affezionato.