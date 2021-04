giordania,-il-golpe-fallito-e-lo-zio-a-fare-da-mediatore-nella-sfida-tra-fratellastri

La pace, almeno apparante, dopo il tentativo di golpe avvenuto in Giordania. Il principe Hamzah bin Hussein ha promesso di “restare fedele” al re Abdallah II, suo fratellastro. “Resterò fedele all’eredità dei miei antenati, a Sua Maestà (il re) e al suo principe ereditario e mi metterò a loro disposizione”, ha scritto il principe in una lettera, secondo una nota di palazzo reale.

Dal canto suo, il re di Giordania ha deciso di risolvere i dissidi con il fratellastro ed ex principe ereditario Hamzah all’interno della famiglia e ha affidato il compito di mediare a suo zio, il principe Hassan. Lo ha annunciato la Corte reale, secondo quanto riportano i media locali. “Alla luce della decisione del re Abdullah II di affrontare la questione del principe Hamzah nell’ambito della famiglia hashemita, sua Maestà ha affidato il compito a suo zio, il principe Al Hassan”, ha detto la Corte in un comunicato pubblicato su Twitter.

La tensione in Giordania è salita alle stelle dopo l’arresto di almeno 16 persone, tra cui il principe Hamzah, accusate di aver cospirato per destabilizzare il Paese insieme al principe Hamzah bin Hussein, fratellastro del re Abdallah II. Lo stesso principe è intervenuto nelle scorse ore affermando di aver ricevuto dall’esercito “ordini inaccettabili” a cui non obbedirà. “Il capo di stato maggiore dell’esercito è venuto da me e ha lanciato minacce a nome dei capi delle agenzie di sicurezza”, ha detto Hamzah in una registrazione circolata online, “Ho registrato i suoi commenti e li ho inviati ai miei conoscenti all’estero e alla mia famiglia nel caso in cui accadesse qualcosa”.

“Non voglio un’escalation ora”, ha poi assicurato il fratellastro del re ma, ha aggiunto, “ovviamente non mi atterrò” agli ordini di “non uscire, twittare o entrare in contatto con le persone”. “E’ inaccettabile che un capo di stato maggiore dell’esercito dica questo”, ha aggiunto. Le autorità giordane hanno riferito domenica di aver sventato un “complotto” di Hamzah per destabilizzare il regno con il sostegno straniero. Il principe ha negato di aver preso parte a qualsiasi cospirazione e ha affermato di essere stato preso di mira per essersi espresso contro la corruzione e il malgoverno.

Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha riferito che nell’ambito dell’operazione sono stati arrestati dai 14 ai 16 associati di Hamzah, oltre a Bassem Awadallah, ex ministro di gabinetto e un tempo capo della corte reale, e Sharif Hassan bin Zaid, un membro della famiglia reale. Il capo della diplomazia non ha però fornito ulteriori dettagli sul presunto complotto. Abdullah e Hamzah sono entrambi figli del defunto re Hussein, che, a due decenni dalla morte, resta una figura amata nel Paese. Dopo essere salito al trono nel 1999, Abdullah ha nominato Hamzah principe ereditario, ma gli ha poi revocato il titolo cinque anni dopo.

In this Monday, April 2, 2001 file photo, Jordan’s King Abdullah II laughs with his brother Prince Hamzah, right, shortly before the Jordanian monarch embarked on a tour of the United States. Prince Hamza said he has been placed under house arrest. in a videotaped statement late Saturday, April 3, 2021.

Il rapporto tra i due è stato descritto generalmente come buono ma Hamzah a volte si è espresso contro le politiche del governo e più recentemente ha stretto legami con potenti leader tribali, una mossa che è stata avvertita come una minaccia per il re. Le potenze occidentali e i Paesi arabi si sono schierati tutti al fianco di Abdallah, il che riflette l’importanza strategica del Paese nella regione. L’appoggio al re è arrivato da Usa, Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Israele e anche dall’Unione europea. “L’Ue sostiene pienamente il re Abdallah II e il suo ruolo di moderatore nella regione”, ha scritto su Twitter Nabila Massrali, portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna (Eeas).

La stabilità di Amman è da tempo sotto osservazione nella regione, soprattutto da quando l’amministrazione Trump si è schierata con forza con Israele, mettendo all’angolo i palestinesi, molti dei quali sono ospitati dalla Giordania che è custode dei luoghi sacri a Gerusalemme. Dopo la pace del 1994, tra Israele e Giordania in anni recenti ci sono stati momenti di tensione, proprio in relazione alla questione palestinese.

