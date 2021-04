La frittata soffiata al forno ha una consistenza soffice e spugnosa, è ricca di proteine e si prepara con poche mosse. Tagliata a dadini può arricchire un antipasto, ma è perfetta per un pranzo o per una cena veloce perché, con un contorno di verdure, crude o cotte, si trasforma in un piatto unico bilanciato.

Il segreto della frittata soffiata sta negli albumi montati a neve ferma con un goccio di limone, che conferiranno l’aspetto e la consistenza ariosi al tutto, la cottura in forno inoltre, da fare completamente senza grassi, aiuta a mantenere la consistenza inalterata.

La mentuccia si può sostituire con altre erbe aromatiche, o con un mix di erbe e spezie, meglio però non aggiungere verdure cotte all’interno di questa frittata perché la loro umidità ne penalizzerebbe la consistenza.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 20 minuti



Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

6 Uova

Sale

Pepe

1 cucchiaio Farina

2 cucchiai Parmigiano grattugiato

Mentuccia fresca

Succo di Limone

Preparazione

Per preparare la ricetta della frittata soffiata al forno, cominciate col separare gli albumi dai tuorli.

Aggiungete qualche goccia di succo di limone agli albumi e montate a neve ferma con una frusta elettrica.

Montate i tuorli con la farina, il parmigiano, un pizzico di sale e un po’ di pepe. Unite la mentuccia spezzettata a mano.

Aggiungete gli albumi montati a neve ai tuorli, mescolando delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare l’impasto.

Versate in una teglia di 22 cm foderata con carta forno e cuocete in forno preriscaldato a 170° per una ventina di minuti. Servite tiepida.