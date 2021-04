frazione-roreto-e-cherasco-in-lutto-per-franco-costamagna

Franco Costamagna

La frazione di Roreto e la città di Cherasco sono in lutto per Franco Costamagna. Nel territorio roretese lavorava in un’azienda agricola ed aveva l’appalto, dal Comune, per lo sgombero della neve. Ha lasciato la moglie Ivana, la figlia Aurora e i tanti famigliari. Martedì 6 aprile (ore 10,30) i funerali nella Parrocchia di Maria Vergine Assunta, a Roreto di Cherasco.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Ideawebtv.