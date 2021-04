Draghi a Tripoli: “La partnership Italia- Libia sia guida per il futuro”

TRIPOLI – “E’ stato un in contro caloroso e ricco di contenuti”, dice il presidente del Consiglio Mario Draghi esprimendo la portata della sua prima visita ufficiale extra europea da premier al termine di un incontro a porte chiuse durato più di un’ora con il capo del governo libico di unione Abdul Hamid Mohammed Dbeibah. Alle 12 Draghi ha lasciato il palazzo presidenziale per dirigersi al suo secondo appuntamento di questa visita nella nuova Libia che prova a rinascere dopo anni di guerra, divisioni e una lotta tra bande che ha sfinito il popolo arricchendo solo i trafficanti.

Dopo il trasferimento al palazzo del Principe, il premier incontra il presidente del Consiglio presidenziale Mohammad Younes Menfi e i vicepresidenti Abdullah al Lafi e Musa al Kuni, in rappresentanza delle tre regioni del Paese (Tripolitania, Fezzan e Cirenaica) per poi chiudere la missione con il saluto “all’unica ambasciata rimasta aperta in tutti questi anni di conflitto e di pericolo, e bisogna dar credito al coraggio dell’ambasciatore e di tutta la nostra rappresentanza diplomatica”, ha riconosciuto lo stesso Draghi nella conferenza stampa di chiusura all’incontro con Dbeibah. Il quale, a sua volta, ha espresso “tutto il mio grazie e la mia considerazione per la serietà con cui avete manifestato il vostro interesse verso di noi” scegliendo la Libia come tappa “all’inizio del mandato” di Draghi: “Auspichiamo la partenza al più presto dei lavori della Commissione economica comune, il vostro sostegno in questo paese è molto necessario soprattutto sul piano sanitario in cui soffriamo”.

Il premier italiano ha subito sottolineato l’importanza della missione in Libia: “La mia prima visita dopo essere stato nominato presidente del Consiglio è la dimostrazione dell’importanza del legame storico tra i due Paesi”. “Voglio rimarcare – ha proseguito Draghi – che è un momento unico per la Libia, il governo di unità nazionale riconosciuto e legittimato dal Parlamento sta procedendo alla riconciliazione nazionale. E’ un momento unico per ricostruire quella che è stata l’antica amicizia e vicinanza che non ha mai conosciuto pause”.

Il terreno è dunque finalmente favorevole, ma occorre “muoversi con celerità e decisione, e il prerequisito è che il cessate il fuoco continui e sia strettamente osservato. La sicurezza dei siti è essenziale per procedere con la cooperazione”, ha detto Draghi ricordando di aver ricevuto “rassicurazioni importanti” durante un incontro in cui si è parlato “di cooperazione in campo energetico e infrastrutturale, sanitario, e culturale” annunciando “un nuovo impulso all’Istituto italiano di cultura estera con borse di studio per gli studenti libici e con la volontà di ripotare l’interscambio ai livelli di cinque o otto anni fa”. Anzi, “si vuole anche superare questo livello facendo dell’Italia una guida per i progetti di sviluppo della Libia”.

Ma non poteva mancare un accenno al tema dei temi, quello del controllo e della gestione delle migrazioni in cui il rapporto con l’Italia ha dato risultati altalenanti sul fronte dei risultati e largamente insoddisfacente su quello etico e dei diritti umani. “Anche in campo migratorio – ha detto Draghi – ho espresso soddisfazione per quello che la Libia fa per i salvataggi ma il problema non è solo politico ma anche umanitario: l’Italia è uno dei pochi Paesi che tiene attivi i cordoni umanitari, il problema esiste anche sui confini meridionali della Libia e la Ue è stata investita del compito di aiutare il governo libico anche in quello”.

Avanti a tutta forza su tutti i capitoli in cui Italia e Libia sono contigue e possibilmente complementari, dunque. “C’è voglia di cominciare, abbiamo rimesso in campo anche le Commissioni per il recupero dei crediti storici, c’è voglia di fare e di ripartire in fretta”, dice Draghi. Una linea perfettamente condivisa anche dal premier Dbeibah: “Le questioni di interesse comune tra i due Paesi sono tante – ha detto al termine dell’incontro – e penso che la più importante sia la riattivazione dell’accordo del 2016 in tutti i suoi aspetti”. Tra i primi obiettivi “la costruzione dell’autostrada libica costiera internazionale, il rafforzamento dello scambio economico tra due Paesi e la riapertura dello spazio aereo con la riattivazione degli accordi di dogana e di procedure facilitate per i visti a studenti, viaggi d’affari e malati”.

Porte aperte per “l’aumento della collaborazione che prevediamo nei settori elettricità e energia, già prevista nell’accordo di amicizia, per cui abbiamo già avuto contatti con Eni: è una collaborazione molto importante. La Libia auspica di contare sull’Italia e di risolvere tutti i problemi in sospeso tra i due paesi per procedere in direzione dello sviluppo per entrambi”. Quanto alle migrazioni, anche Dbeibah ha dedicato un punto preciso al tema: “Libia e Italia affrontano una sfida comune, l’immigrazione clandestina è un problema che non riguarda solo la Libia, che è paese di passaggio, e non solo l’Italia: è un problema dell’Europa. Terrorismo e traffico di essere umani sono guai comuni per tutti noi, e dobbiamo trovare soluzioni pacifiche per risolverli”.