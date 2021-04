denise-pipitone,-clamorosa-decisione:-piera-maggio-furiosa

Piera Maggio è in attesa dei risultati del test, ma dalla Russia continuano a rimandare: la clamorosa decisione manda su tutte le furie la madre



Erano attesi per oggi pomeriggio i risultati degli esami incrociati effettuati a Piera Maggio e Olesya Rostova, ma anche l’appuntamento di oggi è stato rimandato. La tensione è palpabile e l’avvocato Frazzitta aveva preannunciato che la famiglia non si sarebbe prestata ad un circo mediatico.

Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti…Vogliamo certezza e basta. Piera Maggio & Pietro Pulizzi

Sembrerebbe che il programma russo Lasciamoli Parlare si stia rifiutando di trasmettere in diretta il risultato degli esami e questo sta creando non poche polemiche tra Russia ed Italia con una mamma che pretende di sapere se la ragazza è sua figlia o meno.

Denise Pipitone, una nuova data per la rivelazione dei risultati

Olesya Rostova, la ragazza russa in cerca dei genitori

Stando a quanto raccontato da una cittadina russa, telespettatrice di questo genere di trasmissione, sembrerebbe che i risultati potrebbero tardare di un bel po’. Infatti, generalmente il programma risolve i casi all’interno, pertanto ci sarebbero da confrontare tutti i DNA arrivati in seguito alla segnalazione fatta dalla ragazza in TV. Questo, significherebbe soltanto un aumento dell’agonia che, da 17 anni, sta vivendo Piera Maggio insieme ai suoi legali.

L’iter del programma, infatti, prevede che ogni madre – con una figlia scomparsa da almeno 20 anni – racconterà la sua storia e, in un secondo momento, inizieranno ad aprire le buste di esito. Come ormai da giorni è evidente, Piera Maggio e l’avvocato premono per sapere in anteprima il risultato per mettere a tacere la speranza ed il dolore che attanaglia la mamma di Denise.