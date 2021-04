denise-pipitone,-arriva-un-nuovo-importantissimo-annuncio

Il caso Denise Pipitone sta stravolgendo la cronaca degli ultimi giorni ed a tal proposito è arrivato un nuovo importantissimo annuncio

Avvocato Giacomo Frazzitta (@Twitter)

L’avvocato Giacomo Frazzitta che assiste Piera Maggio, e quest’ultima, sono molto infastiditi dalla modalità con cui vogliono rivelare l’esito degli esami della ragazza russa che, si pensa, possa essere Denise Pipitone per un’analogia in quanto vissuto. In particolare modo, il legale della donna ha affermato, ad Adnkronos: “Se entro domani non ci faranno avere i dati del Dna e del gruppo sanguigno della ragazza mostrata in tv io e Piera Maggio non parteciperemo a nessun programma. Basta con questo circo mediatico”.

La stessa Piera Maggio, tramite i suoi profili social ufficiali ha confermato di non essere d’accordo con le modalità con cui stanno portando avanti questa situazione.

Anche se non condividiamo le modalità, rimaniamo in attesa dei risultati…Cautamente speranzosi. RINGRAZIAMO di cuore ❤… Pubblicato da Piera Maggio su Sabato 3 aprile 2021

Denise Pipitone, l’avvocato della famiglia è furioso

Domani il confronto con l’avvocato della famiglia di Denise Pipitone (@Facebook)

Domani l’esito dei risultati sul caso della ragazza russa che cerca famiglia saranno svelati in diretta al programma russo cui la giovane si è rivolta. Sul “Primo Canale” era atteso anche il legale di Piera Maggio che, però, si è dimostrato infastidito dai persistenti ritardi e teatrini creati dalla Russia. All’agenzia, il legale di Piera Maggio ha ammesso: “Non sottostiamo a nessun ricatto. Voglio prima avere sulla mia scrivania tutta la documentazione scientifica che ho chiesto, cioè gruppo sanguigno e Dna. Avevamo avviato questa procedura in via privata perché pensavamo di sbrigarci presto. Invece loro non fanno nulla, basta”.

Il nervosismo del legale Frazzitta è piuttosto comprensibile visto che il caso, oltre ad essere molto delicato, va avanti da ormai 17 anni.