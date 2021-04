cosa-fare-contro-il-decreto-legge-che-impone-l’obbligo-vaccinale-per-medici,-infermieri-e-operatori-sanitari?

Gli infermieri scendono in piazza contro il decreto legge che ha imposto a tutti gli esercenti le professioni sanitarie l’obbligo di sottoporsi al vaccino Covid, o, meglio, al trattamento farmacologico approvato in via emergenziale dall’EMA, l’Agenzia europeo dei medicinali.

L’appuntamento è fissato per domenica 11 aprile, alle ore 9.30, in piazza del Popolo a Roma.

Raffaele Varvara, infermiere e attivista politico, su Byoblu24 aveva già invitato tutti i cittadini a fare propria questa protesta, in quanto il rischio è che il medesimo obbligo possa essere prossimamente esteso anche ad altre categorie di lavoratori.

Il dottor Varvara, che ha fondato con altri colleghi il comitato “Di sana e robusta Costituzione”, spiega ai microfoni di #Byoblu24 come agire, anche a livello legale, contro l’obbligo.

