coronavirus-nel-mondo,-l’america-accellera-sulle-immunizzazioni:-“tutti-vaccinabili-entro-aprile”

1.453.621 contagi e 21.897 morti. Questa l’incidenza della pandemia da Covid-19 a livello planetario nelle ultime 72 ore, dalle 6.30 di venerdì mattina alla stessa ora odierna stando all’autorevole database della Johns Hopkins University. Complessivamente, dalla comparsa del morbo, la malattia ha causato nel mondo 131.715.671 infezioni, di cui almeno 2.860.092 rivelatesi letali. Da parte sua, nelle 24 ore comprese tra le 18.30 di domenica e la stessa ora di ieri, l’Oms ha documentato 510.365 contagi e 10.173 decessi da Covid. Il Nord e il Sud America rappresentano circa il 34% del conteggio di queste nuove infezioni (177,098). Seguono l’Europa (169.858) e il Sudest asiatico (103.810).

L’America accellera sui vaccini

Joe Biden rivede la tabella di marcia per le vaccinazioni e si appresta ad annunciare che tutti gli americani saranno dichiarati vaccinabili entro il 19 aprile, ovvero due settimane prima della precedente scadenza del 1 maggio. Lo riportano i media americani citando fonti dell’amministrazione.

La Corea del Nord rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo: “Temiamo il virus”

La Corea del Nord non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo quest’anno a causa delle preoccupazioni sul coronavirus, ha detto martedì il ministero dello sport del Paese. Si ingrangono, dunque, le speranze della Corea del Sud di fare leva sui Giochi come catalizzatore per rilanciare i colloqui di pace in fase di stallo. Sarà la prima volta che la Corea del Nord non andrà alle Olimpiadi estive da quando ha boicottato Seoul nel 1988 durante la Guerra Fredda. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in aveva sperato che i due Paesi, ancora tecnicamente in guerra dopo che il loro conflitto del 1950-53 si concluse con una tregua, non un trattato di pace, potessero schierare una squadra combinata a Tokyo e ricostruire lo slancio per migliorare le relazioni. Il ritiro del Nord da Tokyo è anche una battuta d’arresto per i piani, concordati in un vertice del 2018 tra Moon e il leader nordcoreano Kim Jong Un, di ospitare insieme i Giochi del 2032. Il Nord ha preso la decisione di ritirarsi da Tokyo in una riunione del suo comitato olimpico. “Il comitato ha deciso di non partecipare ai Giochi Olimpici per proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata dal coronavirus”, hanno fatto sapere da Pyongyang. La Corea del Nord afferma di non aver avuto casi di coronavirus. Il suo leader Kim-Jong Un, noto per essere un fan del basket statunitense, ha mostrato pubblicamente le sue ambizioni di promuovere gli sport professionistici.

Riprendono i viaggi in Australia e Nuova Zelanda

Dal prossimo 18 aprile sarà di nuovo possibile viaggiare tra Australia e Nuova Zelanda, due nazioni che hanno arginato con successo l’epidemia di Covid-19. Lo ha annunciato il primo ministro neozelandese, Jacinda Ardern, in conferenza stampa. “Posso confermare che i viaggi senza quarantena cominceranno in meno di due settimane, alle 23:59 del 18 aprile”, ha detto Ardern, che oltre un anno fa aveva chiuso i confini per limitare i contagi. Sei mesi fa l’Australia aveva avviato una parziale riapertura, consentendo ai neozelandesi di recarsi in aereo in alcuni Stati senza essere obbligati a sottoporsi alla quarantena.



Dall’esplosione della pandemia, la Nuova Zelanda ha registrato appena 26 morti legati al nuovo coronavirus su una popolazione di 5 milioni di abitanti. In Australia sono stati invece segnalati meno di mille decessi su 25 milioni di abitanti.

In Portogallo riaprono caffè e ristoranti

In Portogallo mezzo milione di studenti fino ai 15 anni è tornato ieri in classe per la prima volta da quando il lockdown è entrato in vigore a gennaio, mese in cui il Portogallo risultava il Paese più colpito al mondo per dimensione della popolazione. Anche musei e monumenti nazionali, piccoli negozi lungo le strade e palestre hanno riaperto i battenti, anche se con ingressi contingentati. Riaperti anche i posti all’aperto di caffé e ristoranti con un massimo di quattro persone per ogni tavolo.





Germania: i negazionisti del Covid si stanno radicalizzando

Si radicalizzano in Germania i negazionisti del coronavirus e quanti si oppongono alle norme anticontagio in vigore nel Paese: “il 10 per cento è formato da estremisti di destra”. A lanciare l’avvertimento è il ministro dell’Interno del Nordreno-Vestfalia, Herbert Reul. Come riferisce il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, i negazionisti della pandemia si raccolgono nel movimento Querdenken, ossia Pensiero laterale. Si tratta di estremisti di destra, nostalgici del Reich tedesco, sostenitori delle teorie del complotto, oppositori dei vaccini, adepti dei culti millenaristi e New Age, seguaci dell’esoterismo, figli dei fiori e fautori delle medicine alternative. Non mancano esponenti, membri e simpatizzanti di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nella destra radicale.

Negli Usa si vaccina cinque volte più veloce della media mondiale

Gli Stati Uniti stanno procedendo alla vaccinazione a un ritmo cinque volte più veloce della media mondiale. E’ quanto riporta la Cnn che ha messo a confronto i dati di ogni Paese. La scorsa settimana la media giornaliera è stata di tre milioni di dosi somministrate, equivalente a più di 900 vaccini ogni 100 mila persone, quasi cinque volte più della media mondiale, che è di 200 punture ogni 100 mila persone. Sabato scorso in Usa sono stati fatti più di quattro milioni di vaccini, record in un solo giorno.