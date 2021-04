Benedetta Rossi, sui social scrive “so che …”, il web è con lei

Spread the love











La famosa foodblogger italiana, purtroppo sembra stia attraversando un momento davvero molto duro e carico di sofferenza. Stiamo parlando di Benedetta Rossi, la quale proprio in questi giorni sta affrontando in lutto familiare che la sta facendo parecchio soffrire. Ma cosa è accaduto? Sembra che nelle scorse ore sia venuto a mancare il suocero, ovvero il padre di suo marito Marco.

Benedetta Rossi, sui social l’annuncio della triste perdita

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, purtroppo nelle scorse ore Benedetta Rossi ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram una notizia che ha lasciato tutti senza parole. La cuoca più famosa d’Italia e molto seguita sul web, pare che abbia comunicato nelle scorse ore la dipartita del suocero, al quale pare fosse molto legata. L’uomo, secondo quanto riferito dalla stessa Benedetta, sarebbe morto qualche giorno fa e proprio per questo motivo è stata parecchio assente dai social.

Una Pasqua triste per Benedetta e per il marito

Benedetta è amante degli amici a quattro zampe ed è stato proprio parlando dei suoi amati animali che la famosa blogger ha deciso di fare questo triste annuncio al suo pubblico che con tanto amore e affetto la segue giorno dopo giorno. “È proprio vero che i nostri amici a 4 zampe riescono a capire quando abbiamo bisogno di loro. Nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco. Da allora Cloud sembra capire la sua sofferenza e non lo lascia un attimo da solo”. È questo quanto scritto dalla foodblogger, postando una foto molto tenera di Marco e del loro cane al quale sono molto legati. Poi la blogger ha raccontato purtroppo cosa è accaduto ovvero la morte del suo amato suocero Lanfranco. Quest’ultimo sarebbe morto per via di una brutta malattia con la quale combatteva da diverso tempo. Le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate nelle ultime settimane e pochi giorni prima di Pasqua è venuto a mancare.

Il cordoglio e l’affetto del suo pubblico

Essendo molto seguita sui social, Benedetta ha ricevuto davvero tantissimi messaggi di affetto da parte dei suoi fan. In molti le hanno dimostrato la loro vicinanza e comprensione nell’affrontare questo momento molto triste e difficile. Ovviamente i messaggi sono stati rivolti anche al marito. Marco, attorno al quale si sono stretti migliaia di utenti che hanno imparato a conoscerlo in questi anni. Un abbraccio virtuale anche da parte di tutti noi.

