La torta rustica con fave e pecorino è un plum-cake salato adatto ad essere portato nel cestino del pic-nic durante le gite primaverili fuori porta, ma è anche un’ottima cena, unito a un piatto di verdura cruda e di stagione.

Per chi vive da solo, o per chi ama organizzarsi, questa torta si può preparare in quantità e poi congelare a fette in modo da avere sempre qualcosa di sfizioso e pronto in pochi minuti: si scongela da solo fuori dal freezer oppure in forno, o nel tostapane.

In questo caso abbiamo deciso di dargli la forma di una ciambella, ma si adatterà bene anche ad uno stampo rotondo non troppo grande, o in uno stampo rettangolare da plum-cake.

Gli ingredienti al suo interno sono quelli tipici della colazione del giorno di Pasqua: fave, pecorino, asparagi e salame, ma inutile dire che si può adattare la ricetta ai propri gusti e alle stagioni, magari sostituendo le fave con i piselli, il salame con cubetti di prosciutto e usare al posto del pecorino un formaggio filante, tipo groviera, che conferirà un tocco di cremosità in più.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti



Tempo di cottura: 25 minuti



Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

300 g Farina 00

3 Uova

50 g Salame

100 g Pecorino

1/2 mazzetto Asparagi

50 g Fave

1 cipollotto

100 ml Olio Di Oliva

50 ml Latte

1 bustina Lievito per dolci

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta rustica con fave e pecorino, cominciate dal ripieno: tagliate a pezzetti piccoli il pecorino e il salame.

Sbucciate le fave eliminando la pelle.

Mondate gli asparagi eliminando la parte legnosa. Lessateli e tagliuzzateli.

In una padella versate un filo di olio e scaldatelo, aggiungete il cipollotto affettato, le fave e mezzo bicchiere d’acqua. Cuocete finché le fave non saranno morbide, aggiustate di sale.

Aggiungete gli asparagi e cuocete ancora per qualche secondo.

In una ciotola versate il salame, il pecorino e il contenuto della padella.

Aggiungete le uova, l’olio, il latte e il sale, giusto un pizzico, senza esagerare perché la sapidità sarà data dai salumi.

Aggiungete in due riprese la farina mescolando con vigore.

Per ultimo unite il lievito: ne risulterà un composto abbastanza compatto, non abbiate paura è normale.

Versate l’impasto in una teglia infarinata e imburrata.

Cuocete a 180° per 25 minuti in forno, modalità ventilato.