Stella, la figlia del giornalista Franco Di Mare, incontrata in orfanotrofio: Ecco chi è

Stella Di Mare è la figlia del noto giornalista Franco, protagonista sulla Rai. Una storia molto toccante li unisce

In casa Rai sono tanti i giornalisti che hanno assunto uno spessore considerevole nel corso degli anni, diventando dei veri e propri volti iconici nel mondo della televisione. Tra questi figura di sicuro Franco Di Mare, tra i più stimati ed apprezzati cronisti. Una vita dedicata proprio al giornalismo, ma anche ai racconti di storie di vita comune, cronaca della vita che scorre inesorabilmente ma che merita di essere raccontata.

E cosi anche la grande empatia di Franco con tutte le storie raccontate nella sua carriera, ha fatto si che il pubblico ne apprezzasse proprio lo stile anche nel suo ruolo di conduttore. I primi passati da inviati per il ‘Tg1′ ed il ‘Tg2’, ma soprattutto il suo ruolo di timoniere ad ‘UnoMattina‘, dove Franco ha avuto la capacità di restare saldamente al comando per tanti anni. Un lavoro immenso, che lo ha visto costantemente sulla cresta dell’onda.

Ma anche nel caso di Di Mare, una delle storie da racconta si trova proprio nel suo vissuto una storia incredibile, fatta di tanto amore ma soprattutto necessita di portare in vita il proprio senso di paternità. Il tutto è arrivato quasi per caso, nel corso di un’esperienza molto particolare che ha visto Franco al centro di un grande evento.

Franco Di Mare e la figlia Stella

Insomma, Franco ha trovato l’amore per caso in quel di Sarajevo. Un amore folle, come si riesce a provare soltanto per un figlio. E cosi la piccola Stella, stata adottata dallo stesso conduttore napoletano quando aveva appena 10 mesi.

Il tutto è accaduto in una circostanza tremendamente particolare, ovvero mentre lui era inviato di guerra in Bosnia-Erzegovina. Una storia che è stata poi l’anima del libro ‘Non chiedere perchè’, scritto dallo stesso Di Mare e che è poi diventato diventato poi la fiction ‘L’angelo di Sarajevo‘ con protagonista Beppe Fiorello.

Franco e la storia con Stella

Cosi, come detto appena sopra, tutto è finito nero su bianco. A spiegarne il motivo che ha spinto Franco a scrivere il libro, è lo stesso giornalista come riportato ai microfoni di Famiglia Cristiana. L’incontro nato in un orfanotrofio bombardato durante la guerra, e che ha attirato proprio l’attenzione del giornalista che decise, alla fine, di adottare quella bambina che tanto lo aveva colpito.

“Ho aspettato che lei crescesse, poi le ho chiesto se le andava che io scrivessi questa storia. Un romanzo era l’ unico modo di mantenere vivi certi ricordi: se non avessi fissato i punti essenziali si sarebbe affievolito, quel poco di fantasia che ho aggiunto è come il collante che metteva insieme i tasselli”, le sue significative parole.