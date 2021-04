slow-life,-elogio-della-lentezza:-10-consigli-per-trovare-il-ritmo-giusto

In questi giorni trascorriamo la maggior parte del tempo in casa e, anche se protetti dalle nostre mura, sentiamo ancora di più la pressione del mondo esterno. La pandemia, il lavoro smart che ha occupato le nostre stanze, i nuovi ritmi, (diversi ma comunque frenetici), a cui abituarsi. Tutti sentiamo il bisogno di rallentare e prendere un po’ di respiro. Scordiamoci al momento una vacanza, ma proviamo a riscoprire il potere della lentezza. Slow, infatti, sembra essere la parola chiave di quest’ultimo anno. Un termine che ci ricorda quanto sia importante rimettersi al centro della propria vita.



Ma, in pratica, come si attua questa rivoluzione dei tempi? Nella quotidianità basta prendere dei piccoli, ma grandi, accorgimenti. E non solo.

ELOGIO ALLA LENTEZZA IN 10 MOSSE

1. SVEGLIARSI PRESTO



Sembra un controsenso, è vero. Ci si immagina che lentezza voglia dire dormire fino a tardi e rimanere a letto a lungo. Diciamo che se il vostro corpo ve lo chiede è giusto accontentarlo. Ma abituarsi a una sveglia mattiniera, aiuterà il vostro benessere. Perché? Perché avrete più tempo per fare con calma tutte quelle attività che invece svolgiamo sempre di corsa. Dalla beauty routine in poi…

2. REGALIAMOCI ALMENO MEZZ’ORA DI ATTIVITÀ FISICA

Quella che amiamo di più. L’ideale sarebbe iniziare la giornata con un po’ di stretching e respirazione. E poi ci sono yoga, pilates o i 5 tibetani, che sono a portata di tutti. Tiriamo fuori il nostro tappetino e risvegliamo il nostro corpo. Nel corso della giornata ci ringrazierà.

3. RISCOPRIAMO IL PIACERE DI FARE COLAZIONE



È un momento importantissimo della giornata. Proviamo a farla con un sottofondo di musica rilassante e scegliamo cibi naturali e freschi che facciano bene al nostro organismo. Prendiamoci più tempo per spremere delle arance o per tagliare della frutta fresca da unire ai nostri cereali. Sono dei piccoli regali che faremo al nostro corpo e dei quali non riusciremo più a fare a meno.

4. È ORA DI INIZIARE IL LAVORO

Questa è sicuramente la parte più complessa e diversa per ognuno di noi. C’è chi lavora da casa, chi in ufficio o in altre postazioni. C’è chi vive solo e chi ha figli a casa che magari stanno studiando in DAD, la didattica a distanza. Ecco, in questo momento è difficile immaginare una routine che possa funzionare per tutti. Ma ci limitiamo a suggerire l’importanza delle pause.No, non stiamo parlando di quelle lunghe per prendere il caffè alla macchinetta ma di micro pause per ricordarci di respirare. Basta un minuto: giriamo la testa da un lato all’altro, guardiamo in alto e poi abbassiamo il mento. Alziamoci per sgranchire le gambe. Sembra un’ovvietà, ma quante volte ci siamo ritrovati nella stessa posizione per ore e ore? Il nostro corpo ha bisogno di muoversi. Un altro aiuto arriva da sedie ergonomiche e dinamiche, come queste monocromo di Varier.

5. PRANZO E CENA: PUNTIAMO SULLA STAGIONALITÀ

In quest’epoca in cui possiamo avere tutto quello che desideriamo subito, proviamo a fare un passo indietro. E iniziamo dalla tavola. Cerchiamo un calendario che ci indichi la stagionalità delle verdure e quando andiamo a fare la spesa teniamolo bene a mente, acquistando solo cibi che naturalmente siano da corretti da mangiare in quei mesi.

6. OGNI GIORNO QUALCHE PASSO IN PIÙ

Imponiamoci di camminare di più. Perché ci fa bene, ma anche perché ci permette di dilatare il tempo tra uno spostamento e l’altro in modo costruttivo. No, non stiamo perdendo minuti preziosi ma li stiamo guadagnando. Il goal da raggiungere? 10.000 passi.

7. IL CONTATTO CON LA NATURA



Anche chi vive in città. Cerchiamo un parco o un giardino vicino a casa nostra per ricollegarci alla natura che ci circonda. Sediamoci su una panchina e ascoltiamo i rumori che ci regalano le foglie al vento. Questi minuti in cui le nostre orecchie ascolteranno altri suoni, che non siano quelli del traffico, sono preziosi. E in casa? Adottate delle piante da appartamento, rallegreranno gli ambienti e amerete curarle.

8. È TUTTA UNA QUESTIONE DI EQUILIBRIO



Cosa significa? Provare a trovare una zona di balance che ci faccia stare bene, che comprenda sia le nostre scelte di vita che le nostre scelte di acquisto. Per quanto riguarda l’arredamento regalatevi qualche pezzo artigianale lavorato con tecniche tradizionali: guardarlo vi ricorderà che la bellezza ha bisogno dei suoi tempi. E per quanto riguarda la moda? Anche questo settore sta riscoprendo il nuovo piacere di poter rallentare i lanci e produzioni, a favore di una filiera più sostenibile e a una proposta più ricercata e pensata.

9. RITUALI DI FINE GIORNATA

Regaliamoci, quando possiamo, un bel bagno caldo invece della più veloce doccia. Scegliamo un bagnoschiuma dal profumo speciale e spegniamo la luce principale, lasciando accesa magari solo quella più piccola dello specchio. Accendiamo una candela, leggiamoci un libro e godiamoci una mezz’ora di relax puro, senza cellulare e senza distrazioni. Un toccasana.

10. ESSENZA DI LAVANDA PER RILASSARSI



Una buona abitudine? 15 minuti prima di andare a dormire, prima di iniziare il vostro momento di bellezza, spruzzare sul cuscino un’essenza di lavanda. Aiuta a conciliare il sonno e crea un’atmosfera confortevole e armonizzante in casa.

Piccoli consigli da fare nostri. Per migliorare ogni giorno di più il nostro quotidiano. Sfogliate la gallery in alto, troverete alcuni tips e oggetti che vi aiuteranno in questo percorso di lentezza al positivo.