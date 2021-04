Rendere accessibile l’arte a un pubblico sempre più ampio, garantire l’acquisto e il ritorno dell’opera in caso di insoddisfazione, proporre edizioni limitate e numerate. Questo (e molto altro) è Miracolo, piattaforma dedicata all’arte lanciato dalla gallerista Amélie du Chalard e Aude de Casabianca. Già proprietaria di Zeuxis, Amélie du Chalard desidera da sempre promuovere il lavoro degli artisti con messaggi artistici forti e prezzi accessibili. Aude de Casabianca, da parte sua, attualmente direttrice marketing di un grande gruppo internazionale, è una vera appassionata d’arte contemporanea. «Miracolo è la volontà di far incontrare due mondi in teoria molto lontani fra loro» spiegano le fondatrici. «Da una parte artisti emergenti di talento, dotati di un savoir-faire unico e portatori di un messaggio forte, a volte ancora poco conosciuti, e dall’altra persone sensibili amanti dell’arte che per diverse ragioni non hanno contatti abituali con il mercato. Miracolo è il miracolo di questo incontro».

Miracolo riunisce più di trenta artisti provenienti da tutto il mondo. Sono scelti per il loro know-how e l’originalità del loro lavoro. Le edizioni sono stampate e timbrate digitalmente su carta d’arte in 30 copie (i prezzi vanno da 80 a un massimo di 350 euro, la consegna è garantita in 10 giorni). L’immagine è ottenuta premendo la carta contro una matrice digitale e inchiostri a pigmenti minerali di alta qualità. Le carte (di canapa, lokta o cotone) sono tutte naturali e rigorosamente selezionate. Con bordi sfrangiati, striati o lisci, le carte sono importate da Nepal, Giappone, India, Egitto e Germania. Miracolo è completamente digitale e molto intuitiva: è possibile visitare le due collezioni, una permanente e l’altra temporanea. Infatti ogni mese Miracolo presenta l’opera di un artista con una proposta esclusiva e valida solo per trenta giorni. Miracolo, all you need is art!