lele-mora,-lancia-il-suo-nuovo-progetto:-ecco-di-cosa-si-tratta

Il noto agente dei vip, Lele Mora, è pronto a lanciare un progetto completamente nuovo. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta

Lele Mora

Il personaggio di Lele Mora è uno di quelli che definire controverso è riduttivo. La sua attività, sempre sul filo del rasoio della legalità, è stata molto chiacchierata nel corso degli anni.

Come tutti ben sanno, è stato molto vicino a Fabrizio Corona, favorendone l’ascesa nel mondo dello spettacolo. Stando a quanto affermato dallo stesso agente, in passato ha fatto diversi favori all’ex paparazzo, tra cui l’appartamento regalato a Milano oltre che alcune vetture costose.

Tuttavia, già da parecchio tempo prima Mora ha cominciato a lavorare con i vip. Ha infatti curato gli interessi di personaggi del calibro di Loredana Bertè, Patty Pravo, Christian De Sica, Sabrina Ferilli e svariati altri.

Il suo lavoro però, l’ha portato ad essere accusato di una varietà di reati, che vanno dallo spaccio di droga all’evasione fiscale, dalla bancarotta fraudolenta al favoreggiamento della prostituzione.

Il nuovo progetto di Lele Mora

Così come Corona, anche Mora è stato indagato per il processo di “Vallettopoli”. Mentre il primo è stato condannato, l’agente di spettacolo è stato prosciolto nel 2008, arrivando così all’archiviazione dei fatti.

Quello che invece forse non tutti ricordano, è che nel corso della sua carriera Lele ha partecipato anche alle riprese di alcune pellicole cinematografiche, tra cui “Vita Smeralda”, film diretto da Jerry Calà.

Attualmente però, il procuratore è pronto a lanciarsi in un progetto completamente nuovo. Lo ha annunciato proprio sul suo profilo di Instagram, il quale è seguito da quasi cento mila follower, molti dei quali sono rimasti incuriositi dalle ultime novità in arrivo.

Ma di cosa si tratta nello specifico? Stiamo parlando della “Lele Mora Academy”, un’agenzia in cui può iscriversi chiunque abbia voglia di provare ad entrare nel mondo dello spettacolo. Stando alla pubblicazione dell’agente, da domani i primi candidati inizieranno ad essere contattati, in modo da organizzare un appuntamento.

“Da oggi ritorno in campo per chi ha l’arte, ritornerò a regalare dei sogni a chi se li merita”, queste le sue parole apparse tra le Instagram Stories. Per concludere, secondo Mora quello che sta per creare è un “qualcosa di davvero meraviglioso”.