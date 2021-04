La fuggitiva quante puntate ha

Da quante puntate è composta la prima stagione de La fuggitiva? Scopriamolo subito! La fiction è arrivata su Rai 1 a partire dal 5 aprile 2021. L’avventura di Arianna – la protagonista, interpretata da Vittoria Puccini – viene raccontata in 4 puntate.

La Fuggitiva: qui Vittoria Puccini e Giovannino Esposito Credits Rai

La fuggitiva episodi, quanto durano

Abbiamo scoperto quante puntate ha La fuggitiva, ma qual è la loro durata? Ogni singolo appuntamento dura circa 100 minuti. Vittoria Puccini – conosciuta per Il processo, Mentre ero via e Romanzo famigliare – presta il volto alla protagonista.

continua a leggere dopo la pubblicità

La fuggitiva racconta la storia di Arianna, una donna semplice che – nel giusto momento – riesce a dimostrare il proprio coraggio. La protagonista è sposata con un Assessore all’Urbanistica di un comune in provincia di Torino, con cui ha avuto un figlio. Successivamente all’omicidio del marito, le autorità iniziano a indagare su di lei. Arianna, certa della propria onestà e addolorata dalla morte del marito, decide di fuggire. Il suo obiettivo principale è ricercare la verità: chi ha assassinato il marito?

La fuggitiva quando in onda, programmazione

La fuggitiva è arrivata su Rai 1 a partire da lunedì 5 aprile 2021, durante il giorno di Pasquetta. La serie televisiva è composta in totale da quattro appuntamenti. A seguire trovate la programmazione completa.

Prima puntata – lunedì 5 aprile 2021;

– lunedì 5 aprile 2021; Seconda puntata – lunedì 12 aprile 2021;

– lunedì 12 aprile 2021; Terza puntata – lunedì 19 aprile 2021;

– lunedì 19 aprile 2021; Quarta puntata – lunedì 26 aprile 2021.

ATTENZIONE: la programmazione de La fuggitiva su Rai 1 è soggetta a variazioni.

Ogni puntata inizia alle 21:25 su Rai 1. Gli episodi della fiction possono essere recuperati su RaiPlay, la piattaforma di streaming totalmente gratuita. Come spesso accade con le serie televisive Rai, anche gli episodi de La fuggitiva escono nello stesso giorno in TV e in streaming.

continua a leggere dopo la pubblicità

I membri del cast sono Vittoria Puccini, Gianni Rosato, Alan Cappelli Goetz, Eugenio Mastrandrea, Giuseppina Turco, Sergio Romano, Ivan Franek, Maurizio Marchetti, Giorgia Salari, Gilles Rocca, Pina Turco, Gianluca Vannucci, Daniele Monterosi e Viviana Colais.