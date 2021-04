kosovo,-l’avvocata-e-professoressa-di-diritto-osmani-eletta-presidente

PRISTINA – Vjosa Osmani, 38 anni, è la nuova presidente del Kosovo. È stata eletta dal Parlamento nel tardo pomeriggio con 71 voti a favore (sul totale di 120). L’elezione è avvenuta con la maggioranza semplice (quorum di 61), dopo che erano andati a vuoto i due primi tentativi che richiedevano la maggioranza dei due terzi (80). Il giorno prima non era stato raggiunto il quorum per il ballottaggio che si svolge su un massimo di tre turni e la riunione era stata sospesa.

L’altro candidato in lizza, Nasuf Bejta, non ha ottenuto nessun voto a favore. I deputati del Partito democratico del Kosovo (Pdk), dell’Alleanza per il futuro del kosovo (Aak) e di Srpska Lista (SL, il maggiore partito della comunità serba) non hanno partecipato al voto. In aula al momento del voto erano presenti 82 deputati, due in più del quorum richiesto per legge.

Osmani, capo del parlamento, candidata del campo riformista anticorruzione che ha largamente vinto le elezioni legislative di febbraio, dallo scorso novembre esercitava ad interim le funzioni di capo dello stato dopo l’arresto del presidente uscente Hashim Thaci, detenuto all’Aja con l’accusa di crimini di guerra.

Le legislative di febbraio

Giurista di formazione, Vjosa Osmani, ha effettuato gli studi di master e di dottorato all’Università americana di Pittsburgh. È docente universitaria e tiene corsi in diritto internazionale. Nata a Mitrovica, è sposata e ha due figlie gemelle. Oltre all’albanese parla serbo, turco, inglese e spagnolo.

Negli anni scorsi ha lavorato come assistente nell’ufficio dell’ex presidente Fatmir Sejdiu e ha poi proseguito la sua carriera politica come parlamentare. Nelle elezioni politiche del 2019 è stata capolista della Lega democratica del Kosovo (Ldk), ed è stata successivamente eletta alla presidenza del parlamento. Ma per forti divergenze emerse con la leadership del partito, lo scorso giugno è stata estromessa dall’Ldk.

Nelle ultime elezioni del 14 febbraio scorso, Osmani si è presentata con una sua lista denominata “Guxo” insieme al movimento “Autodeterminazine” del nuovo premier Albin Kurti, vincitore con oltre il 50%, un dato storico. Il tandem promette di sradicare la corruzione nel territorio di 1,8 milioni di abitanti afflitto da povertà e instabilità politica.

Le ambasciate occidentali avevano chiesto ai “partiti politici di svolgere un ruolo responsabile” in “tempi di pandemia” e “sfide economiche”. I problemi economici e sociali del Kosovo sono aggravati dal coronavirus che minaccia i fragili servizi sanitari e ha causato la morte di 1.900 persone.