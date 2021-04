isola-dei-famosi:-tutti-contro-daniela-martani

Sull’Isola dei famosi e fuori dal reality show sono tutti contro Daniela Martani, la naufraga vegana di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Eco che cosa hanno detto alcuni opinionisti ospiti di Barbara d’Urso a proposito della concorrente non vax.

Daniela Martani è sicuramente una naufraga dell’Isola dei famosi che non passa inosservata. Vegana, contro i vaccini (anche se per partecipare al reality show la ex hostess di Alitalia non ha esitato a farli), è spesso al centro delle polemiche e delle discussioni a Cayo Cochinos. E con gli altri suoi compagni di avventura non corre assolutamente buon sangue.

La questione riso sull’Isola

La sua prima polemica riguarda le razioni di cibo: durante l’ultima diretta dell’isola dei famosi ha lanciato il sasso, ritraendo poi però parzialmente la mano: non mangiando né carne né pesce avrebbe tanto voluto che i suoi “colleghi“ di spiaggia le lasciassero più riso. Cosa che assolutamente alcuni di loro non sono intenzionati a fare. Anche perché, sostengono, il pesce che pescano è decisamente in piccolissime quantità, non tale da rinunciare a del riso per delle scelte personali della compagnai di avventura.

Queste sue abitudini alimentari decisamente restrittive sono spesso e volentieri causa di battibecchi sull’isola. E anche la sua scelta, in quanto vegana, di non aiutare gli altri naufraghi a pescare ha fatto decisamente infuriare la maggior parte di loro. La sua è una scelta malvista dagli altri concorrenti del reality show di Ilary Blasi, Anche perché non si limita solamente a non mangiare il pesce, ma rimprovera costantemente gli altri che non condividono le sue scelte.

Persia e Rocca contro la Martani

Tra gli scontri più duri quelli con Gilles Rocca, esasperato dalla sua filosofia alimentare e di vita, che lei continua a sbandierare giorno dopo giorno e ora dopo ora, e Valentina Persia, la prima ad aver rifiutato L’idea di rinunciare al riso per darlo a lei.

“Il riso va dato in acqua parte a tutti, se non si mangia i conchiglioni è un problema suo”, aveva sbottato in diretta giovedì scorso la comica, che ha chiosato: “Mica ti ho detto io di essere vegana”. Tutto questo ha fatto sentire la Martani discriminata dal gruppo.

Ciacci e il visconte critici con la Martani

A Domenica Live di Barbara d’Urso gli opinionisti si sono scatenati contro la Martani, sostenendo che sia di una antipatia unica. Ecco che cosa ha detto Giovanni Ciacci:

“È un martello pneumatico quando l’hai accanto, Barbara. Basta, abbiamo capito che è vegana! Se io fossi andato sull’isola non mangio pesce avrei fatto la sua stessa scelta, ma avrei aiutato gli altri a pescarlo“.

Il visconte Ferdinando Guglielmotti, ex naufrago dell’Isola dei famosi che lì è rimasto solo poche ore, ospite di Barbara d’Urso ha dichiarato senza tante remore:

