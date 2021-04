ilary-blasi,-incredibile-confessione:-sorprende-il-pubblico

Spread the love

Incredibile confessione di Ilary Blasi, conduttrice dell’ “Isola dei Famosi 2021”: ha svelato le sue preferenze tra i naufraghi

Isola dei Famosi (foto Instagram)

La bellissima Ilary Blasi, conduttrice della quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi 2021”, intervistata da Repubblica, ha fatto delle incredibili confessioni. Il reality tanto atteso sta riscontrando ogni settimana sempre più successo grazie alle dinamiche di gioco intriganti che si stanno generando.

La Blasi, affiancata dal magnifico trio di opinionisti composto dal vincitore dell’ultima edizione del GF Vip Tommaso Zorzi e dalle cantanti Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, non smette di stupire il pubblico italiano con la sua semplicità e schiettezza che la rendono unica.

A proposito di schiettezza, la conduttrice romana ha deciso di rivelare alcune delle sue preferenze tra i naufraghi arrivati in Honduras per questa edizione del reality tanto atteso in un periodo storico così particolare. L’Isola sta difatti “facendo sognare” tantissimi italiani.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Cristiano Malgioglio lancia l’allarme: “Qui non si scherza”

La Blasi e le sue preferenze tra i naufraghi dell’Isola

Ilary Blasi (@MediasetPlay)

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Ilary Blasi, al timone della quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi” non si è nascosta dietro un dito. La bellissima conduttrice ha così voluto svelare le sue preferenze tra i naufraghi.

La Blasi ha raccontato di provare particolare simpatia per Valentia Persia e Vera Gemma: “Ho una passione per Valentina Persia, sarà che è romana, poi adoro Vera Gemma: è libera”.

VEDI ANCHE QUESTO>>> Fabrizio Corona, arriva un nuovo annuncio: fan commossi – FOTO

L’ “Isola dei Famosi” starebbe inoltre divertendo tantissimo la stessa conduttrice che sempre a Repubblica ha raccontato che questo format ha gli ingredienti giusti: “Mi diverto molto. A me il reality piace, c’è un po’ di tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti e mi sento a mio agio“. Intanto questa sera, lunedì 5 aprile, ci sarà un nuovo appuntamento con il reality dove saremo tutti “liberi di sognare”.