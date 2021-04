gnocchi-con-noci,-speck-e-stracchino.-che-buona-idea!

Gli gnocchi di patate sono una ricetta buonissima e ricca di tradizione. Ci piace prepararli al ragù, condirli semplicemente con una noce di burro e del pangrattato, ma anche affogarli in una golosissima salsa al gorgonzola. Con noci, speck e stracchino non li avevamo ancora assaggiati e a darci questa meravigliosa idea è stata Noemi Maniscalco, lettrice di La Cucina Italiana e membro del nostro gruppo Facebook La Cucina Italiana: il gruppo. Autrice della ricetta e della foto, ci spiega come ottenere un cremosissimo piatto di gnocchi in pochi passaggi e ci svela il suo motto in cucina:

«Impara a cucinare, prova nuove ricette, impara dai tuoi errori, non avere paura, ma soprattutto… divertiti!»

Come fare gli gnocchi con noci, speck e stracchino

Ingredienti per 4 persone

Per gli gnocchi



1 kg patate, 300 g farina, 1 uovo, un pizzico di sale

Per la salsa



350 g speck, 450 g stracchino, 1/2 cipolla, 80 g noci, olio extravergine d’oliva

Metodo

Per gli gnocchi

Lessare le patate con tutta la buccia in abbondante acqua bollente. Quando saranno cotte, sbucciarle e passarle con lo schiacciapatate facendole ricadere su di un piano di lavoro. Creare una fontana, aggiungere la farina e un uovo, quindi impastare. Prendere delle porzioni dall’impasto appena realizzato e modellarli a formare dei cilindri lunghi del diametro giusto per formare gli gnocchi. Tagliare questi cilindri in tanti pezzetti di lunghezza più o meno uguale, ottenendo così gli gnocchi. Una volta pronti, lessarli in acqua bollente per circa due minuti.