dubai,-donne-nude-nella-terrazza-di-un-attico:-vari-arresti-per-“dissolutezza”

DUBAI – Una decina di donne che posano completamente nude sul balcone di un attico di un grattacielo di Dubai sono state filmate in un video che in breve tempo ha fatto il giro del mondo sul web e ha fatto anche scattare una serie di arresti. Il filmato è stato girato sabato in pieno giorno e inquadra il balcone di un edificio del quartiere elegante di Marina.

Grande lo shock nelle autorità degli Emirati Arabi Uniti che, pur avendo leggi molto liberali sotto molti aspetti rispetto ad altri Paesi del Golfo, proibisce di bere alcol in pubblico senza un apposito permesso o di baciarsi pubblicamente e di condividere contenuti pornografici: tutti reati contro la pubblica decenza passibili di detenzione.

Delle persone arrestate, si legge su Sky News, non si conoscono né le identità né le nazionalità e neanche il numero preciso. Ma si sa che dovranno rispondere del reato di “dissolutezza”.

Secondo il quotidiano di stato The National, le immagini delle donne potrebbero essere una “trovata pubblicitaria”, ma la testata non ha precisato. “Tali comportamenti inaccettabili – ha affermato la polizia – non riflettono i valori e l’etica della società degli Emirati”. Gli Emirati Arabi Uniti hanno leggi severe sulla libera espressione. Non sono rari i casi di persone incarcerate per i loro commenti e video online, mentre le principali società di telecomunicazioni statali bloccano l’accesso ai siti web pornografici.

Le violazioni della legge sul decoro pubblico, comprese nudità e presunti “comportamenti osceni”, comportano pene fino a sei mesi di prigione e una multa di 5mila dirham (circa 1.350 dollari). La condivisione di materiale ritenuto pornografico è anche punibile con il carcere e con pesanti multe ai sensi delle leggi, basate sulla legge islamica o Shariah. Negli Emirati anche comportamenti come baciarsi in pubblico o bere alcolici senza lincenza ha condotto persone al carcere.