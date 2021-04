Domenica Live, Matteo Bassetti e Paolo Brosio ospiti, Barbara d’Urso fuori di sé “Chiudete il microfono”

Spread the love











Ieri, domenica di Pasqua, 4 aprile è andata in onda un’altra puntata di Domenica Live e Barbara D’Urso, come ogni domenica, aveva tanti ospiti sia in studio che in collegamento.

Non è potuta certo mancare la parte di trasmissione dedicata al covid, alle cure e ai vaccini. Come accade spesso, tante le versioni, anche discordanti tra di loro e, se a Carta Bianca Matteo Bassetti si era scontrato con Simona Ventura , ieri, a Domenica live si è scontrato con Paolo Brosio e solo l’intervento di Barbara D’Urso è servito a mettere fine alla discussione.

Vediamo cosa è accaduto.

Ospite da Barbara d’Urso Matteo Bassetti e Paolo Brosio

Ieri è stata la prima puntata di Domenica Live, nella nuova versione e cioè quella che, d’ora in poi, durerà quattro ore in più.

I primi ospiti di questa nuova versione di Domenica Live sono stati Matteo Bassetti e Paolo Brosio. E se Paolo Brosio, che ha già avuto il covid ha voluto rendere la propria testimonianza e dare anche dei consigli, Matteo Bassetti si è molto contrariato perché sostiene, da sempre e giustamente, che solo i medici sono autorizzati a parlare del covid.

Ma Brosio non si è fatto intimorire da Bassetti tanto che, ad un certo punto Barbara D’Urso, fuori di sé, gli ha detto: “Devo chiuderti il microfono. Tra un minuto te lo chiudo”. Ma neanche di fronte a questa minaccia Brosio si è zittito: “Devo dire una cosa importante che ho sperimentato nei reparti ospedalieri di prima linea, parlando coi medici. Ai primi sintomi è importante applicare subito il protocollo farmacologico … la malattia se presa all’inizio, con il protocollo farmacologico dell’ospedale, con le punture di eparina… non si arriva alla trombosi negli alveoli polmonari… Ma fatemi parlare…”.

La reazione di Matteo Bassetti

E allora Matteo Bassetti, il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha commentato: “ancora la stessa storia“, riferendosi alla lite avvenuta tra lui e Simona Ventura a Carta Bianca: “Ho avuto questa discussione con un’altra sua collega, fate il vostro lavoro non quello dei medici … Io ho grande rispetto di queste persone che fanno tv, ma fateci fare il nostro lavoro. Finiamola di parlare di protocollo giusto o sbagliato. La cura la dà il medico.

E allora è dovuta intervenire Barbara D’Urso che, d’accordo con Bassetti, ha detto: “Non puoi dare in diretta terapie che possono essere date solamente dai medici. Io lo voglio sapere dal dottor Bassetti … nelle mie trasmissioni ognuno può raccontare la propria esperienza. Ma nessuno deve spiegare o invogliare a fare le terapie con farmaci. Perché questo lo consento solo ai medici. Punto”.

E poi ha anche aggiunto: “È la mia prima puntata, non voglio fare polemica subito”.

Ma poi, poichè Brosio continuava a parlare, ha detto: “Chiudete il microfono a Paolo Brosio. Sono costretta a farlo“.

