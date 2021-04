domenica-in,-enrico-papi-contro-mara-venier-“queste-cose-non-si-fanno-e-tu-non-dovevi-…”

Spread the love











La scorsa domenica 4 aprile 2021, il noto conduttore ed ex volto storico di Sarabanda è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Stiamo parlando di Enrico Papi, il tanto amato conduttore che ha scelto il salotto di Mara Venier per raccontarsi a 360°. Nel corso dell’intervista, il conduttore sembra abbia anche parlato per la prima volta in pubblico della perdita della mamma Luciana. Come è facile immaginare, per lui è stato un grande dolore, un momento terribile che ancora non è riuscito a superare del tutto. Sembra che ‘l’emozione sia stata davvero grande, tanto che ad un certo punto, parlando con la stessa Mara avrebbe detto “No, ma non dovevi mi dispiace, ma non mi piacciono molto queste cose. È stata una grande perdita”. Ma cosa è accaduto?

Domenica In, Enrico Papi si emoziona in studio

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Enrico Papi è stato ospite nel salotto di Mara Venier, dove ha parlato della sua vita privata. Sembra che il conduttore abbia anche parlato di un aspetto molto doloroso della sua vita, ovvero la perdita della mamma che ovviamente l’ha fatto tanto soffrire. Nel raccontare ciò, non è riuscito a trattenere le lacrime. “Donna di una generosità estrema, che mi ha insegnato a esserlo. Molto forte. Ha sofferto, ma fino all’ultimo cercava la battuta”. Queste le parole del conduttore, parlando della sua tanto amata mamma.

La perdita della madre, il racconto del conduttore

Enrico ha sofferto tanto per la perdita della madre, ma ad un certo punto si è fatto forza ed ha continuato il suo lavoro. Sembra che nonostante non ne avesse proprio voglia, subito dopo la perdita della mamma, si è recato in studio per registrare una puntata di Name that tune. Forse Enrico ci ha tenuto a sottolineare questo aspetto, come a voler far intendere che nonostante tutto, al di la di quello che succede nelle vite private, lo show deve continuare. Nell’esprimere questo concetto Enrico Papi ha trovato l’appoggio di Mara Venier.

Papi si confessa nel salotto di Domenica In

Sembra che il conduttore abbia anche parlato della sua carriera e del fatto di essersi fermato, proprio nel momento in cui ha raggiunto l’apice, salvo poi tornare dopo un pò di tempo. “C’è un momento in cui ti rendi conto che o smetti di fare certe cose e ti evolvi o involvi. Avevo dato poco spazio alla famiglia e stava diventando una catena di montaggio. Noi siamo dei giullari, per farlo devi essere in sintonia. Mi sono messo da parte e poi sono tornato. Ora sono molto contento perché i miei programmi stanno avendo successo”. Queste le sue parole.

