Incidente stradale nella serata di oggi (4 aprile) a Cuneo, a Madonna dell’Olmo: un’auto è finita fuori strada, in una scarpata di Via Tortino, poco prima della rotonda per Fossano. Sul posto, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco di Cuneo e 118: coinvolto solo il conducente della vettura, un giovane ragazzo, rimasto ferito non gravemente.