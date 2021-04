christian-de-sica-battuta-al-veleno-contro-cristiano-malgioglio,-si-scatena-la-polemica-sui-social

Spread the love











Nella serata di sabato 3 aprile 2021 su Rai 1 è andata in onda una puntata speciale di Una serata tra amici lo show condotto da Christian De Sica. L’attore ha intrattenuto il pubblico italiano proprio nella serata di sabato, che ha anticipato la santa Pasqua. È stato un momento davvero di grande show ed intrattenimento, visto che l’attore è stato protagonista di diversi sketch e canzoni, ma anche di tanti momenti fatti di risate e siparietti simpatici con amici intervenuti. Ad ogni modo, durante la puntata Christian De Sica sembra abbia voluto anche lanciare qualche frecciatina a Cristiano Malgioglio. Le sue battute non sono passate inosservate e sui social è sorta una vera e propria polemica. Ma cos’è accaduto?

Christian De Sica, grande successo per lo show Una serata tra amici

Come abbiamo avuto modo di anticipare, lo show condotto da Christian De Sica ed andato in onda sabato 3 aprile in prima serata su Raiuno, è stato un vero e proprio successo. In diverse occasioni l’attore ha raccontato di aver avuto fin da piccolino una grande passione per la musica e di essere stato in qualche modo costretto a lasciarla andare, seguendo poi le orme del padre. Non è di certo un mistero il fatto che Christian De Sica sia da sempre innamorato di Frank Sinatra e ha confessato anche di averlo ascoltato in dei momenti molto particolari della sua vita e soprattutto in momenti non così tanto felici.

La stoccata a Cristiano Malgioglio

E’ stato proprio mentre l’attore raccontava questa sua grande passione per Frank Sinatra che si è lasciato andare ad una stoccata nei confronti di Cristiano Malgioglio. “Con Sinatra, ci vado più allegro non è che sento la canzone di Malgioglio…“. Queste le sue parole dichiarate con un velo di ironia, ma che di certo non sono passate inosservate tanto che sui social se ne è continuato a parlare anche nelle ore successive. Poi Christian sembra che abbia in qualche modo voluto riparare al danno fatto dicendo di avere molta stima nei confronti del paroliere siciliano. “Grandissimo musicista per carità”.

Simpatico siparietto con Carlo Verdone

In studio pare fosse presente anche la moglie di Christian De Sica ovvero Silvia Verdone la sorella del noto attore e regista Carlo. Quest’ultimo è intervenuto in puntata ed insieme sono stati protagonisti di simpatici siparietti che hanno tanto divertito il pubblico di Rai 1.

