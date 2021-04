Home » Tv » Paolo Bonolis » Avanti un altro: Paolo Bonolis criticato per il siparietto trash

In una puntata di “Avanti un altro!”, quiz condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti su Canale 5, un concorrente ha usato un’espressione volgare e offensiva, ma non è stato ripreso pubblicamente. Molti sono insorti. Proprio pochi giorni fa Lucio Presta, l’agente di Bonolis, accusava la d’Urso di trash nelle sue trasmissioni. Che cosa è successo?

“Avanti un altro!” sta per raddoppiare il suo appuntamento in tv.

Dal lunedì al venerdì il quiz condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti e animato da concorrenti e pazzerelli e simpatici personaggi del Salottino va in onda alle 18.45 su Canale 5.

Dall’11 aprile lo ritroveremo anche alla domenica in prima serata col titolo “Avanti un altro pure di sera” e ospiti vip.

Avanti un altro: la frase volgare del concorrente

Di recente Lucio Presta, agente e amico di Paolo Bonolis, marito di Paola Perego, aveva esultato per la chiusura anticipata di “Live – Non è la D’Urso” di Barbara d’Urso e aveva invocato la stessa decisione anche per le altre due trasmissioni della d’Urso, “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” (che da Pasqua è stata allungata di un’ora).

Inizia la bonifica del trash, aveva commentato in sintesi il super agente dei vip.

Le dichiarazioni di Presta avevano già fatto discutere. Ma la polemica si è riaccesa dopoché di recente è andato in onda un siparietto di basso livello ad “Avanti un altro!”.

Cosa è successo? Un concorrente del quiz di Paolo Bonolis si è presentato dicendo che ama cantare, ballare e fare la drag queen nei momenti di divertimento.

“Il mio nome d’arte è Reginella”, ha affermato. E fin qui, niente da dire.

Ma l’uomo ha precisato che “per hobby fa il ric****e”. E ha aggiunto che non fa solo quello, ma gioca anche a pallone.

Insomma, molti spettatori e opinionisti hanno biasimato quelle frasi e in particolare l’uso del termine volgare e offensivo da parte del concorrente senza che quest’ultimo fosse ripreso e invitato a scusarsi.

In un articolo di “Libero” si sottolinea come la d’Urso, così attaccata dall’agente di Bonolis, non sia stata mai in silenzio di fronte a certe esternazioni.

Al contrario, la conduttrice, nelle sue trasmissioni, si è sempre battuta contro ogni forma di discriminazione e violenza fisica e verbale e contro l’omofobia.