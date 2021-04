Amici: Enula si pittura mani e volto e il motivo è impensabile: ecco la verità

Spread the love

Enula è una delle concorrenti di ‘Amici’ sulla quale tanti puntano per la vittoria finale. Ma come mai si pittura mani e volto?

Enula Bareggi (Instagram)

La nuova edizione di ‘Amici‘ di Maria De Filippi è arrivata alla sua fase decisiva, quella che il pubblico ama ed attende con ansia, ovvero il serale. Gli allievi della scuola, arrivati a questo punto del programma, sono chiamati a sfidarsi a squadre, nel tentativo di arrivare fino alla fine del gioco e, ovviamente, vincere il programma.

Come al solito, anche quest’anno ‘Amici’ ha raccolto un grande successo di pubblico, con tanta telespettatori (soprattutto tra i più giovani) incollati davanti alla tv. Un modo anche per affrontare questo periodo di quarantena e zona rossa, dove il sabato sera non è proprio dei più movimentati. Fermo restando che ‘Amici’ resta uno dei programmi di punta di Mediaset, al di là di quanto le persone possano essere “costrette” a restare a casa.

Le ultime due eliminazioni del programma hanno fatto, tra l’altro, molto discutere. Da una parte Tommaso, ballerino stimato dal pubblico e che ha saputo trasmettere tantissimo nel corso della sua permanenza all’interno della Scuola. E poi Rosa, che invece è stata forse la concorrente più chiacchierata del programma di Maria De Filippi. Anche la sua eliminazione ha diviso i telespettatori tra chi è stato contento di vederla finalmente uscire, e chi invece avrebbe sperato un percorso più longevo, magari fino alla finale.

Amici, molti puntano su Enula per la vittoria

Da qui alla fine del programma, ovviamente, sono tante le previsioni che si fanno su cui potrebbe vincere effettivamente questa edizione. Lo scorso anno abbiamo assistito al grande successo di Gaia Gozzi, che ha battuto in finale Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Giulia Molino.

Quella dello scorso anno fu una finale molto avvincente, che ha visto il pubblico estremamente diviso sul vincitore. Ad oggi in molto puntano il dito su Enula Bareggi, cantante che ha regalato tantissime emozioni nel corso del suo percorso. Classe ’98 e milanese, la ragazza ha una peculiarità molto interessante.

Perchè Enula si dipinge mani e volto

Una delle particolarità di Enula è il fatto che compare sempre con mani e volto colorati. Un qualcosa che la rende assolutamente affascinante soprattutto per l’accuratezza con la quale decide come dipendersi e quali colori utilizzare.

Ma come mai lo fa? Nel corso del suo percorso la ragazza ha spiegato di vedere la propria vita a colori, e dunque di volerli indossare anche sulla sua pelle. Insomma, le piace giocare con i colori ed il risultato è davvero sorprendente.