scontro-tra-ambulanza-e-camion-in-mattinata:-morto-il-paziente-a-bordo-del-mezzo

Un paziente, trasportato a bordo di un’ambulanza, è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Molinella, in provincia di Bologna.

Ambulanza (ChiccoDodiFC – AdobeStock)

In un grave incidente nella mattinata di oggi a Molinella, in provincia di Bologna, è morto un uomo di 72 anni. La vittima si trovava a bordo di un’ambulanza dove era stato caricato a causa di alcuni problemi di respirazione dovuti al coronavirus. Il mezzo di soccorso si è scontrato con un camion ad un incrocio, un impatto che non ha lasciato scampo al paziente. Feriti, invece, i due operatori sanitari che si trovavano a bordo. Sul posto i soccorsi del 118, la polizia locale e gli agenti della polizia locale.

Bologna, scontro tra ambulanza ed un camion ad un incrocio: muore il paziente a bordo

(Massimo Todaro – Adobe Stock)

Nella mattina di oggi, venerdì 19 marzo, un uomo di 72 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel territorio di Molinella, comune in provincia di Bologna. La vittima è Raffaele Zamboni, un uomo di 72 anni che era stato soccorso dal 118 dopo aver accusato problemi di respirazione dovuti al Covid-19. Stando a quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, l’ambulanza su cui era stata caricata la vittima si sarebbe scontrata con un camion, all’altezza dell’incrocio della frazione San Pietro Capofiume, e successivamente ribaltata su un fianco.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il 72enne, deceduto per via delle ferite riportate nel grave incidente. Nell’impatto sono rimasti feriti anche due membri dello staff medico che si trovavano a bordo del mezzo di soccorso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri di Molinella ed i vigili del fuoco. I militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e risalire ad eventuali responsabilità.

(Getty Images)

Gli agenti della Polizia Locale, riporta Il Resto del Carlino, hanno chiuso gli accessi del tratto stradale interessato per consentire i rilievi dei carabinieri e la rimessa in sicurezza della carreggiata da parte dei pompieri.