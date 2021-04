Ingredienti

200 g patate lesse

300 g verza

50 g farina

1 uovo

colatura di alici

olio extravergine di oliva

aglio

olio di arachide

sale

pepe

Durata: 35 min Livello: Medio Dosi: 6 persone

Per la ricetta dei piccoli morsetti brutti ma buoni, tagliate la verza a striscioline e fatela rosolare in una casseruola con un filo di olio extravergine di oliva e 1 spicchio di aglio schiacciato con la buccia.

Togliete l’aglio, aggiungete 1 bicchiere di acqua, coprite e fate stufare per circa 15 minuti.

Spegnete e tritate grossolanamente la verza.

Schiacciate le patate lesse con un passapatate o una forchetta, mescolatele con le verze tritate, la farina, 1/2 uovo sbattuto, una goccia di colatura di alici, sale e pepe.

Dividete questo composto in piccole porzioni, aiutandovi con due cucchiaini, e friggetele nell’olio di arachide ben caldo.



Accompagnate a piacere con una crema di carote (3 carote lessate e frullate con olio di oliva, il succo di 1/2 limone, sale e pepe).