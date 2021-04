“miss-scarlet-and-the-duke”-arriva-su-rai-4

Miss Scarlet And The Duke, dal 4 aprile

Debutta domenica 4 aprile Miss Scarlet And The Duke, serie storica dedicata alla prima detective della Londra vittoriana che ha il volto di Kate Phillips.

La produzione, già trasmessa da Alibi nel Regno Unito e da PBS negli Stati Uniti, approda su Rai 4 a partire da domenica 4 aprile alle ore 15.35 con due episodi. A seguire, la serie continua sabato 10 e si conclude domenica 11, sempre allo stesso orario.

L’autrice Rachael New e il regista Declan O’Dwyer sono al timone del progetto, una co-produzione tra A+E Networks International e Element 8 Entertainment.

Di cosa parla Miss Scarlet And The Duke

Kate Phillips (Peaky Blinders) interpreta i panni della protagonista titolare, Miss Eliza Scarlet, la prima detective donna nella Londra Vittoriana. Al suo fianco William Wellington alias il Duca (Stuart Martin, Jamestown), amico sin dai tempi dell’infanzia, collega sul lavoro in quanto detective di Scotland Yard, e possibile interesse romantico.

Quando il padre Henry, Eliza Scarlet si ritrova senza il becco di un quattrino: tutto ciò che le resta è l’attività del padre, un’agenzia investigativa privata. Per poter lavorare in un mondo che non contempla che le donne possano avere una carriera, a Eliza serve un partner. Farà al caso suo William Wellington, ispettore detective di Scotland Yard e amico da tempo immemore: il “Duca”, così è soprannominato, ha la fama di essere un donnaiolo, amante del gioco e del liquore.

Eliza e il Duca stabiliranno un impensabile ma fortunato sodalizio lavorativo, che consentirà loro di risolvere alcuni dei crimini più efferati della Londra di fine Ottocento. Caso dopo caso, Miss Scarlet e il detective Wellington scopriranno di provare qualcosa l’uno per l’altra.

Cast di Miss Scarlet And The Duke

Stuart Martin nei panni di William Wellington, detto “Il Duca”. Credits: Rai 4.

Al fianco di Kate Phillips e di Stuart Martin nei rispettivi panni di Eliza Scarlet e William Wellington, nel cast troviamo Kevin Doyle nella parte di Henry Scarlet, il padre defunto di Eliza, mentre Andrew Gower è Rupert Parker, socio di Eliza e amico.

Ansu Kabia veste i panni di Moses, famigerato criminale giamaicano che Eliza recluta per i lavori più disparati, nonostante la contrarierà di Duke. Danny Midwinter è Frank Jenkins, il partner di Wellington a Scotland Yard, mentre Matthew Malone è l’agente Honeychurch. Completano il cast Helen Norton (la signora Parker), Cathy Belton (Ivy) e Simon Ludders (il signor Potts).

Miss Scarlet And The Duke in streaming

In streaming, la serie sarà disponibile su RaiPlay, la piattaforma di video on demand targata Rai, in concomitanza della messa in onda su Rai 4.