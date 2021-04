Ludovica Bizzaglia: chi è cosa fa la bellissima ex del naufrago Awed

L’ex fidanzata del naufrago Awed si chiama Ludovica Bizzaglia. Ma di cosa si occupa? Andiamo a scoprirlo insieme

Awed (instagram)

Uno dei concorrenti presenti attualmente sull’Isola dei Famosi è Awed. Il suo vero nome è Simone Paciello e di professione fa lo youtuber.

Nei suoi video spesso commenta i vari programmi presenti sul palinsesto televisivo, con l’aggiunta della sua vena ironica. Grazie al grandissimo seguito che ha riscosso sui suoi canali nelle piattaforme digitali, nel 2016 ha preso parte alla trasmissione targata Sky “Social face”.

Successivamente, data la sua spiccata simpatia, viene chiamato a recitare nel film di Massimo Boldi “Natale al Sud”. Quest’anno invece, come detto in precedenza, è partito per le spiagge dell’Honduras, per intraprendere quella che è per lui un’avventura del tutto nuova.

In queste prime settimane del reality show, Awed ha già fatto parlare di sé. Proprio negli ultimi giorni infatti, si è reso protagonista di un acceso dibattito con un altro naufrago, Gilles Rocca.

Tra i due sono volate parole pesanti, tuttavia sembra che ci sia stato un riavvicinamento, anche grazie alle scuse dello youtuber campano.

Chi è Ludovica Bizzaglia, ex di Awed?

A causa di questo ed altri diverbi, Simone è stato mandato in nomination dai suoi compagni di avventura. Il naufrago però, sembra aver riscosso un buon gradimento da parte del pubblico da casa, il quale ha scelto appunto di salvarlo.

Probabilmente parte del merito è da assegnare anche ai suoi numerosi fan, basti pensare che soltanto il suo profilo di Instagram è seguito da quasi due milioni di follower.

Per quel che riguarda la sua vita privata invece, Paciello è stato impegnato per un paio di anni con Ludovica Bizzaglia. Quest’ultima è un’attrice, la quale ha conosciuto proprio sul set di “Natale al Sud”.

Attualmente la donna ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, insieme ad Alessandro Renato Sollevanti. Grazie alle loro pagine di Instagram possiamo, vedere quanto siano affiatati e felici.

Dopo aver partecipato ad alcune serie tv, tra cui “Immaturi” e “L’allieva”, l’ex di Awed ha iniziato a lavorare anche come scrittrice. Il suo ultimo libro è stato pubblicato meno di un anno fa e si intitola “Di pioggia e di fiori”.