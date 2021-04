Isola dei Famosi: Il Visconte svela la verità sulla sua esperienza

Il Visconte Ferdinando Gugliemotti è stato il primo eliminato dell’Isola dei Famosi. Adesso, a distanza di qualche settimana Gigliemotti ha deciso di raccontare la sua esperienza e le sue sensazioni in un’intervista a “ComingSoon.it”. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’ex naufrago.

Ferdinando Gugliemotti è stato il primo naufrago ad abbandonare il reality; ricordiamo che dopo aver perso il televoto il Visconte è stato portato a Parasite Island, e gli è stato chiesto se voleva continuare la sua avventura insieme a Fariba e Ubaldo.

In quell’occasione, Guglielmotti amareggiato dall’ aver perso il televoto scelse di abbandonare il reality di sopravvivenza e tornare in Italia.

Adesso, a distanza di qualche settimana dal suo abbandono il Visconte ha deciso di raccontare la sua breve esperienza sull’Isola e le sue sensazioni in un’intervista a “CoomingSoon.it“.

Il Visconte recentemente si è lasciato intervistare da “ComingSoon.it” e ha raccontato cosa lo ha spinto a partecipare al reality di sopravvivenza, e cosa ha pensato dopo aver scoperto di essere stato eliminato. Vediamo insieme cosa ha raccontato Guglielmotti.

Prima di tutto Ferdinando ha rivelato di aver accettato di fare quest’esperienza per immedesimarsi nelle avventure del naufrago per eccellenza: il “Robinson Crusoe” di Defoe; il Visconte ha poi spiegato:

“Da una parte L’Isola era un‘esperienza straordinaria, per vivere a contatto con la natura e cercare di sopravvivere. Dall’altra volevo prendere parte a questo esperimento sociologico. Mi ha spinto a partecipare anche il fatto di mettermi in gioco, andare in una dimensione senza tecnologia”.