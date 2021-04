insiders-project-(capitolo-2):-alla-scoperta-di-le-manoir-equivocal

Durante l’estate del 2020, la fotografa Luna De Vittorio ha viaggiato attraverso la Francia alla ricerca di location dal design di interni speciale, incontrando lungo il suo percorso perle architettoniche conosciute a pochi come Chateau Bourmont, Manoir Equivocal, e Chateau Autigny. Gli scatti di Luna hanno dato via ad un progetto tutt’ora in via di sviluppo: il suo Insiders Project, in cui cerca di dare visibilità a posti poco conosciuti che, secondo il suo occhio, meritano riconoscimento. Oggi è la volta di Manoir Equivocal, nella provincia di Cote D’or, in Borgogna.

«Le sue mura spesse e accoglienti offrono ospitalità in un luogo dove il silenzio e la natura regnano sovrani. L’edificio, situato tra boschi, campi di cereali e grandi vigneti di La Route des Grands Crus, sintetizza l’equilibrio perfetto tra l’architettura del XV secolo, il design moderno e la sostenibilità», racconta la fotografa.

Ph Luna De Vittorio

Ph Luna De Vittorio

Il villaggio gode di una posizione ideale che invita a degustazioni di vino e gite in bicicletta. Mentre l’edificio storico è stato completamente ristrutturato, la nuova zona è stata realizzata sotto la guida della proprietaria Irene Lenoir e dell’architetto Sylvain Gast. Nella nuovissima area chiamata Cabanes de l’Oré, le camere sono delle piccole capanne realizzate in materiali naturali e sostenibili a km 0. Una passerella collega il piano della zona notte a una grande cucina aperta su un soggiorno vetrato.