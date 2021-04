Effetti Visa sulle Criptovalute | Ecco cosa sta succedendo

Importanti aggiornamenti in arrivo dopo l’entrata di Visa nel mercato delle criptovalute. Vediamo di cosa si tratta.

Sono molte le realtà che si stanno avvicinando man mano al mondo delle criptovalute. Dopo l’interessamento del colosso di streaming Netflix e, soprattutto, della casa automobilistica Tesla, anche il mercato dei servizi finanziari è sempre più coinvolto. Prima American Express, ora anche la joint venture Visa sta pensando di aderire.

Il brand produttore di carte di credito aveva già tentato un timido approccio qualche tempo fa, ma senza avere successo. Ora ci riprova, ma con un modus operandi totalmente differente. Vediamo nel dettaglio quali sono i progetti e perché.

Visa entra nel mondo delle monete virtuali: ecco quali

Se due anni fa l’azienda si era interessata a Libra, un progetto tenuto insieme a Facebook, ora ha annunciato l’utilizzo della valuta digitale USDC, che, in altri termini, è una stablecoin legata al prezzo del dollaro statunitense. Le transazioni verranno regolate dalla piattaforma di blockchain Ethereum.

L’obiettivo è permettere durante tutto l’anno di regolare le transazioni insieme ad altri partner. In questo progetto Visa è supportata dal nuovo partner Crypto.com. Ora ha lanciato un programma che permette a Crypto.com di inviare la valuta USDC per regolare parte della liquidazione giorno per giorno. Questa operazione è possibile grazie alla sinergia tra Visa e Anchorage, la prima banca di asset digitali.

Quali conseguenze dopo l’entrata di Visa nel mercato delle criptovalute?

Normalmente Visa chiede di regolamentare i pagamenti in valuta tradizionale, ossia la moneta fiat, attraverso un bonifico bancario. Adesso con l’introduzione degli USDC non c’è bisogno di ricorrere alle monete fiat sia nei flussi di tesoreria, sia in quelli di liquidazione dei pagamenti. La regolamentazione dei pagamenti in valuta digitale permetterà a Crypto.com di creare nuovi forme di business.

Si tratta di una vera e propria novità nel campo dei pagamenti stablecoin. In questo modo, la gestione delle carte di credito diventa più veloce e immediata, senza dimenticare la sicurezza delle transazioni. Sia Jack Forestell, Vicepresidente Esecutivo e Chief Product Officer, che Kris Marszalek, Cofondatore e Amministratore Delegato di Crypto.com, hanno commentato positivamente la notizia di questo progetto che vedrà la cooperazione delle due aziende.