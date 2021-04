coronavirus,-4-milioni-di-dosi-di-vaccino-somministrate-in-un-giorno-negli-stati-uniti

La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 negli Stati Uniti ha raggiunto livelli record con quattro milioni di dosi somministrate nella sola giornata di venerdì 2 aprile, secondo il Bloomberg Vaccine Tracker.

“Wow, un giorno da record!! 4,08 milioni di dosi somministrate ieri rispetto al totale”, ha scritto su Twitter il direttore dei dati sul Covid-19 alla Casa Bianca, Cyrus Shahpar.

Negli Stati Uniti più cittadini hanno ricevuto almeno una dose di quanti siano risultati positivi al coronavirus da quando la pandemia si è diffusa. Finora sono state somministrate 158 milioni di dosi con una media, nell’ultima settimana, di 2,99 milioni di dosi al giorno.

Contagi e morti negli Stati Uniti

Ciononostante i contagi settimanali hanno raggiunto il punto più alto da fine febbraio secondo i dati compilati da Johns Hopkins University e Bloomberg: 68mila positivi in più venerdì. I decessi giornalieri sono invece al livello più basso da fine ottobre. Nella stessa giornata di venerdì sono state registrate 949 morti dopo due giorni con oltre mille decessi.

Secondo l’immunologo Anthony Fauci, una volta vaccinato il 70-85% della popolazione, gli Stati Uniti potranno tornare alla normalità.

Le vaccinazioni nel mondo

In tutto il mondo, secondo i dati di Bloomberg, oltre 628 milioni di dosi sono state somministrate in 150 Paesi con un tasso giornaliero di 16,3 milioni di dosi.Di questo passo, ci vorranno anni per raggiungere un’immunità di gregge globale.