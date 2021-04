cinque-idee-originali-per-organizzare-lo-spazio

Che si abbiano a disposizione grandi o piccoli spazi, è molto importante razionalizzarli in maniera pratica e ordinata. I contenitori – verticali, orizzontali o componibili – possono rivelarsi una scelta vincente. Dalle caratteristiche architettoniche, leggeri, versatili oppure veri e propri classici del design: ecco cinque idee per organizzare lo spazio con personalità.

Architettonici

Caccaro

Wallover® di Caccaro è il nuovo sistema di contenitori verticali e orizzontali che si compongono liberamente nello spazio, con ritmo e proporzione tali da dare un “taglio architetturale” agli spazi della casa, dal living fino alla zona notte. Le configurazioni a cui possono dar vita gli elementi del sistema sono infinite: da pilastri bifacciali a tutt’altezza collocati anche in centro stanza a pareti attrezzate con TV per il living, da soluzioni che reinterpretano il concetto di madia tradizionale a librerie, da contenitori per la zona notte a funzionali composizioni per l’ingresso. La vasta gamma di attrezzature interne di Wallover® trasformano ogni singola composizione sulla base delle funzioni che deve svolgere e degli ambienti che deve arredare. L’attenzione all’illuminazione all’interno dei moduli e sulle schiene riprende ed evolve quanto sviluppato per Freedhome® dando vita a delle soluzioni in grado di dare vita, in modo discreto ed elegante, alla parete che ospita la composizione.

Evergreen

Kartell

Se desiderate fare ordine con un grande classico del design, puntate sui Componibili di Kartell. Progettati da Anna Castelli Ferrieri, sono nati nel 1967 per rispondere a diverse esigenze d’uso e vivere in ogni ambiente della casa. I Componibili sono un classico senza tempo dell’arredamento, sono proposti oggi in forma rotonda con diametro da 32 cm. Grazie alle composizioni fisse da due, tre e quattro elementi risultano essere funzionali e pratici per ogni ambiente.

Versatili

Molteni

La caratteristica peculiare dei sistemi componibili è la capacita di combinare pochi elementi base al fine di dar luogo a valide soluzioni d’arredo senza soluzione di continuità. Grid, design Vincent Van Duysen di Molteni &Co., soddisfa a pieno il criterio della componibilità infinita. Come in un cruciverba, agganciati alla boiserie, è possibile attrezzare la parete nella parte inferiore, con dei contenitori sospesi o appoggiati a terra e arricchiti da ripiani a forte spessore oppure da vassoi impreziositi con fondi in Ecoskin. La libertà compositiva si esalta nella parte superiore utilizzando librerie a giorno, vetrine o teche, espositori a diversa altezza per oggetti preziosi, quadri, ricordi di vita quotidiana, verniciati nelle finiture metalliche del Peltro e Rame.

Ibridi