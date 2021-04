bulgaria-al-voto,-i-movimenti-anticorruzione-lanciano-la-sfida-al-premier-conservatore-borissov

BERLINO – Il potente Bojko Borissov, conservatore e membro del Ppe ma accusato di corruzione e collusione con gli oligarchi dall’Unione Europea e difeso ieri pubblicamente dalla Russia, resterà al potere in Bulgaria dove domina la scena politica da oltre un decennio? Oppure vinceranno i nuovi partiti-movimento nati dall’ondata di proteste anticorrotti dell’estate scorsa? O infine nessuno avrà la maggioranza, e compromessi saranno indispensabili magari in vista di nuove consultazioni anticipate? Lo sapremo tra poche ore. La Bulgaria, il Paese più povero della Ue, va alle urne oggi per le elezioni parlamentari. Nei sondaggi Borissov è primo, ma non abbastanza forte per governare da solo. I nuovi partiti volano, il sistema elettorale proporzionale con sbarramento del 4 per cento potrà creare una Narodno Sobranye (Parlamento) frammentata. Dall’esito del voto dipende molto del futuro di equilibrio e stabilità nei tesi Balcani e in tutta Europa. Giorni fa il capo dello Stato Rumen Radev, sbilanciandosi contro Borissov, ha esortato a votare per facce nuove e politiche nuove che ricreino fiducia nelle istituzioni.

I seggi elettorali resteranno aperti dalle 7 alle 20 locali, cioè dalle 6 alle 19 italiane e centroeuropee. Su poco più di 7 milioni di abitanti gli elettori registrati, compresi i bulgari residenti all’estero, sono circa 6,3 milioni. Fino all´ultimo giorno, Borissov ha svolto una campagna instancabile sia sui social forum sia percorrendo il Paese al volante del suo Suv: promette lavoro, grandi opere pubbliche e stabilità, e ingresso nell’eurozona nel 2024, vantando i suoi eccellenti contatti con il Partito popolare europeo di cui il suo Gerb è membro mai ufficialmente criticato. La crescita economica non manca, grazie anche se non soprattutto ai generosi fondi di coesione dell’Unione europea, ma la corruzione, secondo Transparency international e altre fonti attendibili, divora risorse per oltre dieci miliardi di euro in media ogni anno.

Gli ultimi sondaggi fotografano questa divisione dei consensi: al Gerb di Borissov andrebbero il 28,1 per cento dei voti; al partito socialista tradizionale seconda forza politica il 19,8 per cento. Dei partiti nati dall’ondata di protesta anticorruzione dell’estate scorsa apparentemente il più forte è “C’è anche questo popolo” guidato dall´anchorman tv Slavi Trifonov, col 12,7 per cento. Gli altri due, cioè “In piedi” dell’ex socialista Maya Manolova è al 6 per cento, Bulgaria democratica di Hristo Ivanov al 6,3 per cento. Il partito della forte minoranza turca alleato di Borissov e guidato da Mustafa Karadaja si attesta al 12,5 per cento. Tra le varie forze di ultradestra, nazionaliste, slavofile, antioccidentali solo la Vmro supererebbe la soglia di sbarramento del 4 per cento.

Borissov spera di vincere ma teme una vittoria di Pirro. Se i suoi voti sommati a quelli di Karadaja non basteranno, dovrà tentare soluzioni d’emergenza. Si parla di una grande coalizione con gli avversari storici socialisti, magari solo in vista di nuove elezioni anticipate, o di tentativi di compromesso coi partiti anticorruzione. Ma Trifonov, che appunto guida il più forte dei tre, esclude ogni patto di governo “con qualsiasi vecchio partito”. L´incertezza è dunque al massimo, la capitale Sofia, la Ue e la Nato vivono ore di attesa e tensione al calor bianco.