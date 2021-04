brothers-&-sisters-in-streaming:-dove-vederla

Brothers and Sisters – Segreti di famiglia in streaming su Star

Dove guardare in streaming gli episodi di Brothers & Sisters – Segreti di famiglia? Approda in esclusiva su Star, la nuova sezione dedicata all’intrattenimento generale di Diseny+, la nota serie tv statunitense ideata da Jon Robin Baitz trasmessa dal 2006 al 2011 negli Stati Uniti su ABC.

In Italia la serie con protagonista Calista Flockharti (Ally McBeal), approda nel 2007 in prima visione su Fox Life. A distanza quindi di quattordici anni dal debutto italiano, a partire dal 23 febbraio 2021 Brothers & Sisters torna disponibile con tutti gli episodi solo su Star.

Dopo infatti la fusione tra Disney e ABC Signature, la Casa di Topolino acquisisce i diritti di distribuzione di molte serie tv come Grey’s Anatomy, Lost, How I Met Your Mother, Buffy l’Ammazzavampiri, e tra queste anche Brothers & Sisters!

continua a leggere dopo la pubblicità

Al lancio di Star su Disney+ sul nuovo catalogo sono presenti 42 serie televisive, 249 film e persino 5 serie Star Original, senza dimenticare poi i nuovi titoli aggiunti mese per mese sulla piattaforma.

Una Scena Di Brothers And Sisters 2 Credits: Disney Plus

Quando escono gli episodi di Brothers and Sisters su Star?

Quando vedere gli episodi in streaming di Brothers & Sisters- Segreti di famiglia nella nuova sezione disponibile in esclusiva su Disney+? Se non vedi l’ora di assistere alle vicende della tormentata e interconnessa famiglia Walker, devi sapere che puoi già assistere a tutti gli episodi della serie tv! Non a caso il titolo in questione fa parte di quei contenuti disponibili già dal lancio del nuovo brand, ovvero da martedì 23 febbraio 2021.

Per accedere allo streaming alle cinque stagioni di Brothers and Sisters, e ai rispettivi 109 episodi, ti basta andare sul sito ufficiale di Disney+, selezionare il catalogo Star e digitare il titolo della serie drammatica. Adesso che hai trovato Brothers & Sisters- Segreti di famiglia non ti rimane che rivivere le vicende dei cinque fratelli Walker!

continua a leggere dopo la pubblicità

Loro sono Sarah (Rachel Griffiths), Kitty (Calista Flockhart), Tommy (Balthazar Getty), Kevin(Matthew Rhys) e Justin (Dave Annable), costretti tra tentazioni e inganni a gestire un improvviso lutto familiare.

Sfoglia il nostro catalogo Star sempre aggiornato!