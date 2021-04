bra-piange-la-scomparsa-di-marilena-cravero-in-vidoni

Aiutata dal marito Bepi (grande tifoso dell’Udinese e del Bra calcio, appassionato di bocce ndr), per lungo tempo ebbe un distributore di benzina in via Vittorio Emanuele II a Bra

Marilena Cravero in Vidoni

“Ci ha lasciati una moglie, mamma e nonna speciale“.

Con questa frase significativa, la famiglia ricorda Marilena Cravero in Vidoni. Venerdì 2 aprile, si è spenta all’età di 80 anni. Aiutata dal marito Bepi (grande tifoso dell’Udinese e del Bra calcio, appassionato di bocce ndr), per lungo tempo ebbe un distributore di benzina in via Vittorio Emanuele II a Bra. Lunedì 5 aprile, alle 10, i funerali alla Parrocchia di San Giovanni.

Condoglianze ai famigliari dalla redazione di Ideawebtv.