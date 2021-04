Spread the love

Bologna-Inter 0-1: highlights, tabellino e voti della partita che ha chiuso la 29^ di Seroe A. I nerazzurri volano a +8 sul Milan

(Getty Images)

Bologna-Inter: un altro tassello nella costruzione dello scudetto e otto punti in più del Milan secondo, in attesa di recuperare mercoledì 7 aprile con il Sassuolo. Tutto quello che serviva alla squadra di Conte è arrivato dalla trasferta di Bologna, doppiamente insidiosa anche perché arrivava dopo la ripresa.

A decidere è stata la prima vera azione manovrata costruita dai nerazzurri, ancora una volta in campo con la maglia a scacchi. Lancio per Bastoni, centro in mezzo con Lukaku che ha fatto valere la sua potenza prima di testa e poi con un tocco ravvicinato a ribadire una palla respinta dal palo.

Prima ma soprattutto dopo, c’è stata la grande volontà del Bologna che ha potuto fare ben poco però contro la solidità interista. poco spettacolo ma mola concretezza, tutto quello che serve in chiave scudetto.

(Getty Images)

(Getty Images)

MARCATORI: 31′ Lukaku (I)



BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Tomiyasu 6 (34′ De Silvestri 5.5), Danilo 6, Soumaoro 5, Dijks 5.5 (80′ Juwara sv); Schouten 7, Dominguez 5.5 (69′ Svanberg 6); Skov Olsen 5 (80′ Orsolini sv), Soriano 6, Sansone 6 (69′ Vignato sv); Barrow 5.5. All. Mihajlovic 5

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, Ranocchia 6.5, Bastoni 6.5; Hakimi 6, Barella 6 (91′ Vecino sv), Brozovic 6.5, Eriksen 6 (61′ Gagliardini 6), Young 5.5 (71′ Darmian 6); Lukaku 7, Lautaro Martinez 6.5 (71′ Sanchez). All. Conte 7

NOTE: Soumaoro (B), Ranocchia (I), De Silvestri (B), Vignato (B), Juwara (B), Bastoni (I), Brozovic (I), Gagliardini (I)

