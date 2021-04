birkenstock-e-toogood:-dalle-ciabatte-scultura-al-letto-che-si-ispira-al-plantare

Tra scultura e praticità, giocando con i materiali e con i colori, Toogood e Birkenstock danno vita alla loro prima collaborazione. Le storiche ciabatte Birkenstock, marchio che fa risalire la sua storia al 1774, sono state trasformate in oggetti-scultura che raccontano un mondo diverso da quello a cui siamo abituati. Se fino ad oggi le calzature tedesche sono da sempre state associate al mondo dell’esplorazione, del trekking e delle lunghe camminate avventurose, oggi la loro leggendaria comodità diventa il punto di partenza per un nuovo racconto indoor.

Dall’essere praticamente indistruttibili, le classiche Birkenstock vengono reinventate in nuovi materiali: tela, feltro e pelle scamosciata, delicati ma non per questo meno resistenti, progettati con nuovi tagli ispirandosi alle sculture realizzate a mano nello studio fondato a Londra nel 2008 da Faye Toogood.

Birkenstock x Toogood, Tom Johnson

Il risultato è la creazione di tre modelli di sandali per uomo e per donna. Si tratta di Forager, Mudlark e Beachcomber, nati dall’idea degli objets trouvés, gli oggetti scomparsi, frammenti del passato riscoperti per dar vita a collezioni ed esporli. Il lancio della collezione avverrà ad aprile sulle piattaforme 1774.com e t-o-o-g-o-o-d.com, seguita da una distribuzione internazionale. Inoltre, rivenditori selezionati nel mondo, inclusi t-o-o-g-o-o-d.com e matchesfashion.com lanceranno una collezione complementare di workwear e accessori uomo e donna. Gli abiti proposti saranno caratterizzati da forme scultoree e silhouette fluide e punteranno su i principi cardine di Toogood: durata, comfort, materialità e la convinzione che l’abbigliamento ben fatto sia più importante dei capricci del ciclo della moda.

Birkenstock x Toogood, Tom Johnson

Birkenstock e Toogood hanno portato la loro collaborazione a un livello ulteriore, progettando insieme un nuovo letto, unendo il sistema di sonno costruito da Birkenstock all’approccio al design di Toogood. Il letto è nato ispirandosi allo storico plantare che Birkenstock utilizza dalla fine del ’700 e adattandolo al letto con l’obiettivo di offrire al sonno la stessa qualità che questo dà al benessere della camminata e dello stare in piedi. Soffici strati di tela e rivestimento in pelle danno vita ad una forma morbida, collocata su una base in sughero con l’esclusivo materasso naturale Birkenstock e la rete a stecche incorporate. La testata e il top sono rivestite in pelle color crema, che si sposa con la texture naturale. Il letto sarà disponibile su richiesta esclusivamente su 1774.com.