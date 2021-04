amici,-alessandra-celentano-nella-bufera,-“togliamo-ascolti-a-questo-teatrino-mascherato-da-scuola”,-mette-il-mi-piace-e-il-web-insorge

Spread the love











Amici, ieri, sabato 4 aprile è andato in onda e, come ha solito, ha fatto il boom di ascolti.

La trasmissione, oltre ad avere una formula che piace tantissimo è anche popolata da personaggi, tra insegnati e allievi così ben assortiti che la trasmissione scivola via garantendo, ogni volta, colpi di scena divertenti e interessanti.

La presenza di Arisa ha sconvolto tutti

Ieri, Arisa è arrivata in trasmissione con un look che ha divertito, stupito e incuriosito un po’ tutti. Aveva un paio di baffi molti vistosi e alla domanda di Maria De Filippi sul perché si fosse messa i baffi, lei ha rispoto così: «Stamattina mi sentivo un po’ maschio, un po’ femmina… Quindi ho optato per la non scelta».

E Maria De Filippi le ha risposto: «Hai fatto bene, viva il genere umano».

Maria De Filippi non ha mai nascosto di essere molto contenta delle due new entry di questa edizione, Arisa per il canto e Lorella Cuccarini per la danza.

Alessandra Celentano mette il like ad una considerazione su Amici molto pesante

Alessandra Celentano, la maestra di danza è sempre molto polemica con tutto e con tutti e, nonostante lavori ad Amici da vent’anni, non sono mancati degli screzi e dei momenti di tensione con Maria De Filippi.

Ieri, poco prima che iniziasse la puntata del serale di Amici, una ex insegnate della scuola del 2011, Mia Molinari ha scritto così sui social: “L’unione fa la forza … Se davvero questo programma ha così poco da dare al nostro paese mi chiedo per quale motivo si continui ad alimentarne lo share con l’appuntamento fisso di fronte al televisore tutti i sabati sera! Per chi non avesse inteso… più lo si guarda (sia per apprezzarlo sia per criticarlo) e più continueranno a prenderci in giro con questa farsa. Dovremmo dare un segnale forte, unendoci e togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo mascherato da ‘scuola di Amici’. Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate?”.

Alessandra Celentano ha messo il Mi piace ma poi, subito dopo, lo ha tolto anche se nel frattempo, in tantissimi lo hanno visto e hanno criticato l’atteggiamento della Celentano.

Alessandra Celentano non si smentisce mai e chissà per quanto ancora la padrona di casa Maria De Filippi continuerà a sopportare queste esternazioni così pesanti nei confronti di un programma all’interno del quale lavora

