amici-2021,-celentano-al-veleno-contro-de-martino-“hai-fatto-bene-a-non-fare-il-ballerino”,-gelo-in-studio

Spread the love











Amici piace e questo non è un mistero dai numeri che raccoglie sia nel day time che nel serale del sabato.

Piacciono i ragazzi, alcuni dei quali sono davvero bravissimi, piacciono gli insegnanti e anche gli scontri che avvengono tra di loro e piace tantissimo la conduzione di Maria De Filippi, asciutta, severa ma, nello stesso tempo, anche incredibilmente accogliente. Lei sa come valorizzare sia i ragazzi, che i maestri, tranne qualche litigata e qualche frecciata alla Celentano, sia i giudici dei quali, ogni anno, ne va fiera.

Quest’anno in giura Emanuele Filiberto, Stash dei Colors e Stefano De Martino che non andava daccordo con la Celentano quando era un allievo e non va daccordo ora che è un giurato e che di carriera ne ha fatta.

Lo scontro tra la Celentano e De Martini

La Celentano e De Martino si scontrano sempre così come si scontravano quando lui era un allievo e alla Celentano non piaceva affatto. Lui è sempre molto educato e garbato con tutti e riesce ad esserlo anche con la maestra di danza più cattiva che c’è all’interno della scuola e cioè la Celentano. Però, qualche frecciata non dimentica di lanciargliela come è accaduto ieri sera.

Infatti, dopo il guanto di sfida lanciato dalla Cuccarini e accettato dalla Celentano, De martino ha detto alla Celentano: “Cambiare idea non è sintomo di debolezza … è rispettabile rimanere fedele ai propri principi, ma per il bene di Tommaso avresti potuto non accettare il guanto”.

E lei, di rimando: “Io non rifiuto i guanti, non mi permetto di cambiare le coreografi, penso che la signora Cuccarini predichi bene e razzoli male“.

E poi con cattiveria alla volta di De Martino

: “Stefano meno male che hai fatto un’altra carriera … Te lo dissi all’epoca e tu no, volevi fare il ballerino”.

Il battibecco tra la Celentano e la Cuccarini

Alessandra Celentano ha poi criticato le coreografie della Cuccarini perché, a suo dire, erano mirate a nascondere le carenze di Rosa e di Martina e per questo, ha detto: “Notavo questi alberi che hanno mimetizzato un pochino Rosa”.

E la Cuccarini, che non ha affatto gradito questi commenti, ha sottolineato come al solito la Celentano abbia da ridire davvero su tutti e il clima tra le due, come al solito, è rimasto teso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...